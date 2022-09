Energiekosten belasten Unternehmen: Lilienfelder Firma berichtet

Alles wird teurer, vor allem die Kosten für Energie steigen. Das merkt besonders die heimische Industrie. Industrieökonom Herwig W. Schneider hat dazu eine 60 Seiten starke Studie im Auftrag der Wirtschaftskammer Niederösterreich erstellt. Diese war Thema bei einem Gespräch zur Teuerungswelle in der Wirtschaft bei der Firma Neuman Aluminium in Lilienfeld.

Denn die gestiegenen Energiekosten zeigen sich auch am Beispiel von Neuman Aluminium, dem größten Arbeitgeber im Bezirk. „Unsere Energiekosten werden 2022 rund 16 Millionen Euro betragen. An unserem Standort Marktl sind das fünf Prozent. Dies ist bis zu drei Mal mehr als vor der Krise - und das, obwohl ein Teil der Energie langfristig günstiger eingedeckt war“, rechnete Geschäftsführer Georg Feith von der CAG Holding, in der die Neuman Aluminium eingegliedert ist, vor. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass Neuman-Wettbewerber ebenso außerhalb Europas tätig sind und nicht annähernd so stark von steigenden Energiepreisen betroffen sind.

Der Ausbau von alternativen Energien wird bei Neuman dennoch großgeschrieben, man investiere laufend in den Ausbau von PV-Anlagen auf den Hallendächern und betreibe eigene Kleinwasserkraftwerke, die 25 Prozent des Bedarfs am Standort Marktl decken, verrät Feith.

„Wir arbeiten auch an Lösungen, Dachflächen im Umland möglichst effizient mit PV-Anlagen auszustatten und bereiten die Einreichung von zwei standortnahen Windkraftanlagen vor. Im Rahmen der CAG Holding wurde mit dem Bioenergie Zentrum in Kärnten die Fernwärme für Klagenfurt und eine Kapazität von 22 Megawatt Leistung Grünstrom entwickelt“, berichtet Feith. Man baue hier auf die Unterstützung der Regierung, um solch nachhaltige Lösungen und Investitionen in die Zukunft des Standortes zu ermöglichen.

Neuman ist aber nur ein Beispiel für die massiv betroffene heimische Metall-Industrie. „Die energieintensive Industrie ist ein wesentliches Kernstück des niederösterreichischen Wirtschaftsstandortes. Mehr als 55.000 Arbeitsplätze und eine Wirtschaftskraft von sechs Milliarden Euro hängen im Bundesland von Unternehmen der Metallerzeugung und -bearbeitung, der Holz und Papierindustrie, der Glaswaren und Keramik direkt und indirekt ab“, erklärte dazu Herwig W. Schneider vom Industriewissenschaftlichen Institut (IWI).

Die heimischen Unternehmen liegen laut Schneider bei Ausgaben für Energie mit einer Energiekostenintensität von 3,5 Prozent zwar unter dem Österreichschnitt von 4,7 Prozent, dennoch seien sie in hohem Maße von Gas und Strom abhängig. „Jede Unterstützungsmaßname, die eine Anpassung an die Marktsituation erleichtert, sichert Beschäftigung und Wohlstand im Land“, bekräftigte er.

„Ein erster Schritt wäre die Energiepreiskompensation nach dem Unternehmens-Energiezuschuss-Gesetz“, drängt Helmut Schwarzl, Obmann der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ), auf eine rasche Durchführungsverordnung und umgehende Unterstützung. Der Energiekostenzuschuss müsse zudem auf 2,5 Milliarden Euro aufgestockt werden.

Weiters reklamiert Schwarzl eine Reform des europäischen Strommarktes und die sofortige Realisierung des Strompreiskosten-Ausgleichsgesetzes. Eine zentrale Forderung der Wirtschaftskammer-Sparte Industrie ist die Verabschiedung eines Bundesverfassungsgesetzes für die Erdgassubstitution. Dieses wäre für jene Betriebe, die einen Teil des Erdgasverbrauches durch leichter verfügbare bzw. günstigere Energieträger ersetzen können, von überlebenswichtiger Bedeutung. „Damit könnten Unternehmen nicht nur die Versorgungssicherheit für sich erhöhen, sondern auch das gesamte System entlasten“, so Schwarzl.

