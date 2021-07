Vorbei ist die Corona-Zwangspause 2020: Am 9. Juli ist Premiere für die Laientheatergruppe unter der Regie von Anna Czech. Gespielt wird diesmal im Rahmen des St. Aegyder Sommertheaters „Es war die Lerche“ von Ephraim Kishon.

Czech blickt auf herausfordernde Monate zurück. „Nach unserer zehnten Spielsaison 2019 und dem damaligen Riesenerfolg mit dem ,Brandner Kaspar’ war es nicht leicht, ein neues Stück zu suchen, mit dem wir an dieses tolle Ereignis anschließen können würden. Dann kam 2020 Corona und alles wurde auf den Kopf gestellt – so auch unser Sommertheater“, erinnert sich die Regisseurin. Nach zehn Jahren durchgängiger Spielzeit im Sommer wurde das vorbereitete Stück abgesagt. Da im Winter – zu einer Zeit, in der normalerweise die Stückauswahl längst abgeschlossen ist – noch immer keine Klarheit herrschte, wie es weitergehen würde, entschloss sich Czech auf das Kishon-Lustspiel zurückzugreifen. Denn dieses hat im Original nur drei Darsteller.

Nächtliches Verona am St. Aegyder Kirchenplatz

„Kurzerhand besetzte ich jeder dieser Figuren mit einem anderen Darsteller, durch diese Aufteilung konnten wir nun mit ruhigem Gewissen zu proben beginnen“, schildert Czech. In die Rolle der Julia schlüpft Brigitte Grafeneder, in jene des Romeo Daniel Heindl. William Shakespeare verkörpert Günther Ziegelwanger.

Wenn die drei Laienschauspieler am 9. Juli erstmals auftreten, ist auch die Kulisse ungewohnt. Denn zur Zeit der Planung waren die Corona-Bestimmungen noch streng, so entstand die Idee einer Freilichtaufführung. „Wir übersiedeln daher heuer mit unseren Aufführungen auf den Kirchenplatz. Das Ambiente passt wunderbar zu dieser Geschichte aus der Renaissance. So verwandeln sich die Mauern der St. Aegyder Kirche in ein nächtliches Verona um 1600“, verrät Czech.