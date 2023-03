Der Gott des Gemetzels auf der Hohenberger Bühne

„Der Gott des Gemetzels“ von Yasmina Reza, erstmals aufgeführt im Gasthof „Zwei Linden“. Darauf dürfen sich Theaterfreunde freuen. Es ist dies die erste Produktion der heimischen Theatergruppe „Spielfeld“ unter Obmann Merten Gareiß nach dem Lockdown. „Es ist eine fulminante, bitterböse Beziehungskomödie, die mir schon vor Jahren als Theaterbesucher gefallen hat und die ich unbedingt einmal spielen wollte“, begründet Merten Gareiß die Stückauswahl.

Und die „Spielfeld“-Darsteller versprechen, wie auch in der Vergangenheit, Theater-Feeling vom Feinsten. Auftreten werden die Lilienfelderin und Gründungsmitglied von „Spielfeld“, Astrid Krizanic-Fallmann, in der Rolle der Annette Reille. Die 26-jährige Mircan Adtakan aus St. Pölten steht in der Doppelbesetzung am zweiten Wochenende als Veronique Houillé auf der Bühne. Die Besetzung von Veronique Houillé für das erste Aufführungswochenende ist die Hohenbergerin Margit Meiringer-Gareiß. Sie ist seit 2005 Spielfeld-Mitglied. Die Rolle des Michel Houillé übernehmen Spielfeld-Obmann Merten Gareiß und der Lilienfelder Alex Bernhard. Letzterer ist seit 2015 bei „Spielfeld“ dabei.

Premiere ist am 24. März

Heinz Scharb aus dem Bezirk Baden übernimmt die Rolle des Alain Reille. Alle Darsteller, ausgenommen Alex Bernhard, haben schon in St. Pölten in mehren Produktionen des Bürgertheaters des Landestheaters Niederösterreich mitgewirkt. Bei Technik und musikalischer Umrahmung unterstützen Maria Erös und Künstler Tony Vagner. Bislang spielte die Gruppe im Stift Lilienfeld. Durch den Wohnsitzwechsel von Merten und Margit Gareiß nach Hohenberg hat sich „Spielfeld“ entschlossen, den Aufführungsort hierher zu verlegen. Die Inszenierung des Stücks hält sich sehr ans Original. „Das Besondere ist, dass das Stück vom Text lebt, in nur einer ,Kulisse‘ gespielt wird und fast die ganze Zeit alle vier Darsteller gleichzeitig auf der Bühne stehen“, nennt Merten Gareiß die durchaus großen Herausforderungen bei der Umsetzung des Theaterstücks.

Alle Vorstellungen finden im Festsaal des Gasthofs „Zwei Linden“ statt. Premiere ist am Freitag, 24. März. Weitere Spieltermine sind am 25., 26. und 31. März sowie am 1. und 2. April. Freitags und samstags finden die Vorstellungen ab 19.30 Uhr statt und an den beiden Sonntagen um 18 Uhr. Karten sind in der Ordination Gareiß in Hohenberg, über die Homepage der Theatergruppe Spielfeld und im Lilienfelder Stüberl in Lilienfeld erhältlich.

