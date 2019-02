Voll im Laufen sind die Proben der Theatergruppe Lilienfeld (Spielfeld) für das Projekt 2019. Im Stück „IQ [KUH] oder Grenzüberschreitung“ wird humorvoll und kritisch die Gängelung der Menschen in der heutigen Gesellschaft aufs Korn genommen, wenn sich Wünsche nach Freiheit mit den Vorgaben eines geregelten Lebens spießen. Damit verbundene Probleme stellen unter dieser satirischen Betrachtung auch die individuelle Beziehung eines Paares auf den Kopf. „Die Hauptfigur ist eigentlich ein Antiheld, der in der modernen Welt seinen Halt verliert“, verrät Spielfeld-Obmann Merten Gareiß über seine Rolle in der turbulenten Handlung.

Wie gewohnt, gehen die sechs Aufführungen wieder im Dormitorium des Stiftes Lilienfeld über die Bühne, die Premiere findet am Freitag, 22. März, um 19.30 Uhr statt. Für die Regie zeichnet Gabrielle Erd verantwortlich.