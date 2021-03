Hinsichtlich der von der Bezirks-FPÖ angedachten S-34-Verlängerung in die Steiermark Richtung Semmering Schnellstraße S 6 kündigt FPÖ-Bezirksparteichef Christian Hafenecker eine Anfrage an Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) an.

„Dem Vernehmen nach wurde bereits vor einigen Jahrzehnten über eine solche Möglichkeit für den Bezirk nachgedacht. Ziel dieser Anfrage ist es daher, aufzuklären, ob und welche Pläne im Verkehrsministerium dazu noch vorhanden sind“, erklärt Hafenecker. Er unterstreicht erneut die Bedeutung einer derartigen „Zukunftsachse“, vor allem auch für die südlichen Gemeinden des Bezirkes Lilienfeld.