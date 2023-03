Land zahlt die Katzen-Kastration

Die Tierheime sind meist übervoll. Auch Tierschutzorganisationen versuchen, herrenlose Katzen zu vermitteln. Ein Ende ist oft nicht absehbar, im Gegenteil. Immer wieder werden Tierschützer mit neuen Würfen an Katzenbabys konfrontiert. Um der unkontrollierten Vermehrung von Streunerkatzen Einhalt zu gebieten, gibt es auch heuer wieder die Streunerkatzen-Kastrationsaktion des Landes. Diese gilt bis einschließlich 30. November. Darauf verweist Tierarzt Heinz Heistinger von der Tierarztpraxis Lilienfeld.

Die Teilnahme der Gemeinde an der Aktion ist freiwillig, Rechnungen können nur akzeptiert werden, wenn diese fristgerecht eingereicht werden. „Als Streunerkatze gilt jede unkastrierte Freigängerkatze, die keinen Chip trägt und keinen Besitzer hat. Dann kann eine Kastration gefördert werden“, sagt Heistinger. Er weist darauf hin, dass beim Einfangen von Streunerkatzen mit Vorsicht zu handeln ist, da diese oft scheu sind und das Risiko, sich zu verletzen, gegeben ist. Nachdem die Ärzte überprüft haben, dass ein Streuner nicht gechippt ist, geht die Kastration im Auftrag der Gemeinde vonstatten und das Tier wird anschließend mit Chip gekennzeichnet. Die Ärzte übermitteln die Kosten an jene Gemeinde, wo die Katze aufgefunden wurde. Förderungsvoraussetzung ist auch, „dass die Tiere nach dem Kastrieren wieder dort ausgesetzt werden, wo sie aufgefunden wurden und weiterhin als Streunertiere leben“, so der Tierarzt. Die Kastration von Jungkatzen hat keinen Anspruch auf Förderung, wenn die Tiere nach der Kastration als Haustiere gehalten werden. Ebenso wird nicht die Kastration von sonstigen Haustieren übernommen. Sollte ein Fördermissbrauch festgestellt werden, wird das Geld der Operationskosten von der Förderstelle zurückgefordert.

