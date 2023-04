Von der Praxis zur Lilienfelder Behörde

Wenn es um den Verdacht der Tierquälerei geht, dann ist der Amtstierarzt gefordert. Er entscheidet, ob ein tierschutzrechtlich relevantes Vergehen vorliegt. Er kann auch sofort Erstmaßnahmen verhängen.

Ein Amtstierarzt hat aber weit mehr Aufgaben, wie Betriebskontrollen, Überwachung von Tiertransporten und des Verkehrs mit tierischen Produkten, Kontrolle von Tierhaltung oder Tierzucht, Überwachung der Anwendung von Tierarzneimitteln sowie der Entsorgung von tierischen Abfällen und der Tierkörperbeseitigung.

„Mich hat diese Aufgabe schon immer interessiert. Die Kombination aus administrativer Bürotätigkeit und veterinärmedizinischer Praxis spricht mich sehr an“, sagt Michael Suda. Der 46-jährige gebürtige Oberösterreicher nutzte also die Chance, die Position des Lilienfelder Amtstierarztes neu zu übernehmen, nachdem Vorgängerin Regina Deinhofer zur BH Amstetten, die näher zu ihrem Heimatort liegt, gewechselt hat.

Suda hat in verschiedenen tierärztlichen Praxen gearbeitet und sich 2008 in Altlengbach selbstständig gemacht. „Mein Schwerpunkt lag auf Kleintieren, Hunde und Katzen, aber auch Geflügel, vor allem in privater und nicht landwirtschaftlicher Nutztierhaltung“, erzählt er. In seiner Zeit als Tierarzt war er, erinnert er sich, „bislang mit keinen groben Verstößen gegen das Tierschutzgesetz konfrontiert.“ Auflagen seien aber stets einzuhalten, nicht jeder Verdacht entpuppe sich dann als reale Tierquälerei, Missstände gehören natürlich beseitigt, betont er. Die Liebe zu Tieren begleitet Suda schon von klein auf, so ist er ein großer Katzenfan.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.