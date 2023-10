Der Hunderetter aus St. Veit

Ein sechs Wochen junges Welpen, angekettet vor einem Bauernhaus, im Winter, bei minus sechs Grad. Diesen Anblick konnte Wolfgang Schneider nicht ertragen und so stellte er den Halter vor eine Wahl: Entweder, er würde den Hund auf der Stelle mitnehmen oder er bringt die Tierquälerei zur Anzeige. Der Halter entschied sich für ersteres und so kam Schneider zu seinem ersten geretteten Hund. Das war im Jahr 1967. Auf den Westgotenspitz „Strolch“ folgten fünf weitere Hunde aus Tierheimen.

Dominik, der bei den Schneiders zu Gast war, mit "Strolch" in den 70er Jahren. Foto: privat

„Ich war in meinem ganzen Leben circa vier Wochen lang ohne Hund“, berichtet der Pensionist. Nur heutzutage schaffen er und seine Frau es aus körperlichen Gründen nicht mehr, sich um ein Tier zu kümmern. Elf Jahre lebte „Strolch“ bei Schneider. Als das Tier verstarb, fuhr der Hundefreund schon Tags darauf in das Tierheim. Dort verliebte er sich in einen jungen Berner Sennenhund „Attila“. Nach nur vier Jahren erlag der Hund jedoch einer Magendrehung, mitten in der Nacht. Darauf folgte „Hasso“. „Ein grantiger, riesengroßer Schäferhund. Die Tierleiterin war entsetzt, dass ich den wollte, sie hat gesagt, der ist bissig“, erinnert sich Schneider. Er erkannte, worunter das Tier litt: Seine Zähne waren abgeschliffen — wohl, da er sich immer wieder an den Zwingerstangen verbissen hatte. Der Nerv lag Blank, der Hund litt unter großen Schmerzen. Schnurstracks fuhr Schneider nach Wien, in die Tierärztliche Hochschule und ließ den Hund behandeln. Dieser wusste, dass es sein neues Herrchen war, das ihm geholfen hatte. „Das war einer der dankbarsten Hunde, den ich je hatte“, erinnert sich der Tierfreund.

Wolfgang Schneider mit seiner Gattin Agnes. Foto: Eva Steyrer

Doch auch „Hasso“ wurde im höheren Alter krank und musste eingeschläfert werden. Kurz darauf sah Scheider ein Inserat für einen Collie-Welpen. Das Tier war acht Monate alt und reinrassig — hätte also heiß begehrt sein sollen. Doch es war auch schwer verhaltensgestört. „Mucki“ sei über keine Stiegen und keine Brücken gegangen und habe sich vor allem und jedem gefürchtet. Mit der Zeit wurde es jedoch besser. „Wir sind mit ihm zurecht gekommen, auch wenn er viele Eigenheiten gehabt hat“, sagt Schneider. „Mucki“ erkrankte an einem Nervenleiden, nach anderthalb Jahren Pflege musste er eingeschläfert werden. Danach wollten Schneider und seine Gattin Agnes einmal ohne Hund auf Urlaub fahren. Doch nach einem Tierheimbesuch in Ungarn kamen sie dann mit einem Hund zurück: „Willi“, einem ebenfalls verhaltensauffälligen Australian Shepherd. Auch dieser lebte sich bei den Schneiders gut ein.

"Willi" der Australian Shepherd. Foto: privat

Der letzte von Scheiders Hunden war ein Malteser, „Isis“. „Eine ganz arme Kreatur, taub, mit gebrochenem Kiefer“, erinnert sich der Hundefreund. Rund sechs Monate habe es gedauert, bis die Hündin ihn akzeptierte, da sie große Angst vor Männern hatte. Nach vielen Jahren intensiver Pflege verstarb die Hündin ganz unvermutet in Wolfgang Schneiders Schoß.

Wolfgang und Agnes Schneider mit "Mucki" im Jahr 1996. Foto: privat

„Die dankbarsten Geschöpfe sind die aus dem Tierheim“

Mittlerweile ist der 86-Jährige bereits seit 30 Jahren in Pension. Auch, wenn er sehr gerne wieder ein Familienmitglied mit Pelz hätte, hält er keinen Hund mehr, da er aufgrund des Alters nicht mehr in der Lage ist, für eine artgerechte Haltung garantieren zu können.

"Attila" der Berner Sennenhund. Foto: privat

Schneider habe oft schon probiert, auch andere davon zu überzeugen, sich einen Hund aus dem Tierschutz zu holen, statt reinrassiger Welpen vom Züchter. „Aber die wollen alle so einen Hund haben, wie sie es sich vorstellen. Das geht aber sowieso nicht“, sagt er. Denn jeder Hund habe seine ganz eigener Persönlichkeit, seine eigenen Bedürfnisse: „Man kann sich nur bemühen, das Beste aus dem Hund herauszuholen. Aber viele haben die Geduld und das Verständnis nicht. Die dankbarsten Geschöpfe sind die aus dem Tierheim.“

Es sei schon eine gewisse Investition, einem Hund mit Verhaltensauffälligkeiten oder körperlichen Gebrechen ein schönes Leben zu ermöglichen, „aber das, was ich dem Hund gebe, bekomme ich hundertfach zurück“.