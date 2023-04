Hainfelder Hundetrainerin schrieb neues Buch

Ihr Buch ist bereits seit dem zweiten Tag der Veröffentlichung ein Bestseller. Marisa Müller ist Spezialistin für Hunde. Ihr Wissen hat sie nun in ihrem zweiten Buch „Mit Hundepsychologie zum entspannten Spaziergang: der 12-Punkte-Plan für Impulskontrolle. Leinenführigkeit und einen gelassenen Hund“ niedergeschrieben und veröffentlicht.

„Im Buch geht es um Hundepsychologie und wie ich mit ihrem Einsatz einen entspannten Hund an der Leine haben kann“, erklärt die Hundetrainerin, deren erstes Buch schon ein großer Erfolg war. In ihrem Premierewerk ging es um die Basis der Hundepsychologie. Anlass, ihr aktuelles Buch zu schreiben, war die Tatsache, dass sich die Tipps im Buch in der Praxis bei zahlreichen, verzweifelten Hundebesitzern als höchst effektiv herausstellten. Erschienen ist der Ratgeber über den Wundermeer Verlag und kann ganz einfach über Amazon erworben werden oder unter info@pfotenbande.net bestellt werden.

Kommandos ändern nicht die Emotionen des Hundes

Rund ein Jahr hat Müller an ihrem Buch geschrieben und sich viel Zeit genommen, um sämtliche Inhalte verständlich auszudrücken, um Schwierigkeiten bei der Umsetzung zu verhindern. Der Schreibprozess barg jedoch auch Hindernisse. Für Müller war es herausfordernd, Beispiele niederzuschreiben, „die für Hundebesitzer wirklich nachvollziehbar sind.“ Im Buch werden die Unterschiede zwischen Training und Psychologie erklärt. „Die meisten Menschen glauben, ein Problemverhalten ihres Hundes mit Hundetraining verändern zu können, aber die meisten Problemverhalten entstehen aus einer Emotion des Hundes, und eine Emotion kann nicht weg- oder antrainiert werden“, weiß Müller. Sie hebt hervor, dass daher die Gefühle eines Hundes eben nicht mit Kommandos oder Befehlen verändert werden können. „Ich kann keinem Angsthund ein Kommando geben, damit er sich mutiger fühlt. Es ist etwas anderes, was er braucht, um seine Emotion zu verändern“, führt die Hundeexpertin aus. Hier kommt die Hundepsychologie ins Spiel: Denn sie verändert Emotionen, keine Körperposition.

„90 Prozent unserer Kunden erreichen ihre Ziele schon in ihrer Erststunde bei uns. Auf unserer Facebook-Seite posten wir fast täglich vorher/nachher-Fotos und Videos von Leine ziehenden Hunden, die uns an lockerer Leine gehend wieder verlassen“, berichtet Müller von Erfahrungen im Umgang mit den Vierbeinern. Verzweifelte Hundebesitzer kämen laut Müller sogar aus der Schweiz oder aus Deutschland angereist, um Hilfe zu erhalten. „Für manche wirkt das, was ich tue, wie Zauberei, aber ich erkläre den Menschen ihre Hunde und beginne dabei mit einer Charakteranalyse“, meint sie. „Hunde unterliegen Naturgesetzen, wie etwa, dass ein Hund auf einem mittleren Stresslevel kein Sinnesorgan mehr einsetzen kann, ein Training ist folglich nicht mehr möglich“, weiß Müller. Daher werden die Trainingseinheiten auch individuell zusammengestellt. Marisa Müller bietet keine Kurse im herkömmlichen Sinn an. Stattdessen stehen Social Walks, Workshops, Hundebegegnungen, Übungsstunden und Ähnliches am Programm.

