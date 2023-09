200 Teilnehmer beim 21. Familienwandertag der Volkspartei Hainfeld

Am 3. September fand der traditionelle Familienwandertag der Volkspartei Hainfeld statt. Bei herrlichem Wanderwetter starteten die Wanderer am Hauptplatz Hainfeld. Die Wanderroute führte vom Hauptplatz über die Araburg am Wanderweg bis zur Familie Hagenauer/Reischer, wo die Mittagsstation eingerichtet war.

Trotz eines kurzen Regenschauers konnten die Teilnehmer das Essen bei Sonnenschein genießen. Der weitere Weg zum Ziel führte über den alten Kirchenweg bis zum Lokal „Die Bar“, wo auch die Verlosung stattfand. „Es freut uns sehr, dass dieser Wandertag wieder sehr gut besucht wurde. Rund 200 Wanderer waren unterwegs, danke an das Hainfelder Volkspartei-Team und an alle Helfer für diesen echt schönen Familienwandertag, den die Volkspartei Hainfeld schon seit 21 Jahren veranstaltet. Wir gratulieren allen Gewinnern. Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr“, betont dazu Stadtrat Christian Köberl.

Zum Abschluss fand die Siegerehrung statt, wo tolle Sachpreise auf die Teilnehmer warteten. Der vierte Platz ging an Katrin Heindl, der dritte an Robert Binder, der zweite Platz an Lukas Fleck und den ersten Platz errang Anna Binder.

Auch ÖVP-Bundesrätin und Hainfelder Gemeinderätin Sandra Böhmwalder war natürlich dabei und begrüßt, dass heuer wieder so viele Teilnehmer jeden Alters sich den netten Ausflug nicht entgehen ließen.