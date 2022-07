Traisner Werkskapelle: Musik liegt in der Luft

Werbung

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen standen bei der Werkskapelle Traisen an. Michael Wolf wurde als Obmann bestätigt, seine Stellvertreterin ist Brigitte Eder. Armin Schaffhauser und Peter Schubert bleiben Kapellmeister, ihre Stellvertreter Gerald und René Schaffhauser.

„Die letzten zwei Jahre waren pandemiebedingt schwierig“, schildert Werkskapellenmitglied Heidi Gradwohl. Dennoch ist es Kapellmeister Armin Schaffhauser gelungen, den Verein auch in dieser Zeit zusammenzuhalten. Dafür erntete er viel Lob bei der Versammlung.

„Während der Pandemie wurde versucht, die Probenarbeit – natürlich nach strengen Vorgaben – trotzdem so gut wie möglich, in Form von Registerproben in kleinen Gruppen, durchzuführen“, schildert Gradwohl.

Jetzt freuen sich die Musiker wieder auf gemeinsame Proben und öffentliche Auftritte. „Es gab auch nach dem Benefizkonzert sehr viele positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung“, betonte Ortschef Herbert Thumpser bei der Versammlung.

Der bislang letzte Auftritt der Kapelle war beim Lenzparkfest am 10. Juli, eine öffentliche Probe gibt es am Campingplatz am 23. August. Dann folgen der Tag der Blasmusik am 3. September und der Musikantenheurigen am 18. September. Auch im Herbst wird es wieder musikalische Veranstaltungen geben, Highlight soll das Barbarakonzert am ersten Adventsonntag bilden.

