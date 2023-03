Hohenberger Kandlhof ausgezeichnet

Ein ressourcenschonender Umgang im sanften Einklang mit der Natur ist am Kandlhof seit jeher fest verankert. Eine biologische Wirtschaftsweise ist daher selbstverständlich. Jetzt hat die Familie Trost dafür die Biodiversitätsauszeichnung erhalten.

Zertifizierte Bio-Betriebe übertreffen bei dieser Maßnahme die ohnehin grundsätzlich vorhandenen Mehrleistungen der Bio-Landwirtschaft in Sachen Biodiversität nochmals. „Mir ist es besonders wichtig, im Einklang mit der Natur zu wirtschaften. Die Artenvielfalt auf unserem Hof zu erhalten und zu fördern, ist mir ein großes Anliegen“, erklärt Bewirtschafterin Christina Trost. Die Auszeichnung erhält man, wenn man bestimmte Maßnahmen zur Förderung der Artvielfalt umsetzt und erfüllt. „Über einen Biodiversitätsrechner werden die Maßnahmen am Hof in einem Punktesystem gewertet. Erfüllt man den Großteil davon, kann man sich für die Auszeichnung bewerben. Dies ist uns mit unserer Wirtschaftsweise sehr gut gelungen und wir haben eine hohe Punkteanzahl erreicht“, freut sich Christina Trost über die Auszeichnung durch die Zertifizierungsstelle BIO Austria. Am Hof der Familie Trost werden Angus-Rinder gezüchtet (Die NÖN berichtete). Die Rinderrasse liefert eine hervorragende Fleischqualität. An Ab-Hof-Tagen wird das Fleisch direkt an die Kunden vermarktet.

