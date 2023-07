Erfolgreicher Lehrling bei Lux Bau Hainfeld

Vielseitigkeit und keine Langeweile: Dies Aspekte reizen den 18- jährigen Christian Birkner besonders an seiner Lehre im Bereich Hochbau bei der Firma LUX-Bau. Doch Birkner macht nicht nur irgendeine Lehre, denn die Hainfelder Firma gehört zu einer der wenigen Firmen, die sogar eine Doppellehre anbietet. Sowohl Maurer als auch Zimmerer kann erlernt werden. Dies sei besonders, denn „viele Firmen können keine Doppellehre anbieten, da diese in ihren Betrieben nur entweder das eine oder andere haben“, weiß Elisabeth Lechner, Sekretärin bei LUX-Bau, Bescheid und informiert: „Wir bilden jedes Jahr Lehrlinge aus und würden auch sehr gerne mehr Lehrlinge aufnehmen.“Doch nicht immer gibt es nicht so viele potenzielle Bewerber. Meist hat die Firma rund vier Lehrlinge in Ausbildung.

„Nach einem Abschluss der Lehre wird unseren Lehrlingen direkt eine Arbeitsstelle angeboten“, verrät Lechner und hebt hervor, dass in der Hainfelder Firma auch schon Mädchen als Maurer ausgebildet wurden und daher immer herzlich willkommen bei LUX-Bau sind.

Mehrere Generationen bei LUX-Bau

Bereits der Vater, der Onkel sowie der Bruder von Christian Birkner sind bei LUX-Bau angestellt. Auch Birkner könnte sich gut vorstellen nach seiner Lehre in der Firma anzufangen. „2020 habe ich meine Lehre begonnen. Jetzt bin ich im dritten Jahr meiner vierjährigen Lehre“, erklärt Birkner, der seine Lehre aus einem ganz bestimmten Grund gewählt hat: „Wir haben zu Hause immer schon viel gearbeitet und dadurch, dass sowohl mein Bruder als auch mein Vater bei LUX-Bau arbeiten und von dort nur Gutes gehört haben, war das Interesse immer schon da bei mir.“

Aktuell ist der Hauptplan des jungen Lehrlings erstmal, seine Abschlussprüfungen positiv abzuschließen. Danach könnte er sich sehr gut vorstellen gleich in der Hainfelder Firma zu bleiben.

Nach dem Landeslehrlingswettbewerb, bei dem Birkner sich den dritten Platz sicherte, steht als nächstes eine Wettbewerb-Qualifikation für eine Staatsmeisterschaft im Oktober an. Auch an dieser wird der 19- Jährige teilnehmen, denn er findet: „Bewerbe dieser Art sind eine gute Werbung für handwerkliche Berufe.“ Dieser Meinung kann sich auch LUX-Bau-Mitarbeiterin Lechner anschließen. „Wettbewerbe sind sehr wichtig, da sie Lehren wieder in ein besseres Licht rücken“, konstatiert diese und fügt hinzu: „Wir brauchen Facharbeiter und gerade die Jugend wird durch Wettbewerbe angespornt, während der Beruf selbst ebenfalls ins Rampenlicht rückt.“