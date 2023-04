Rohrbachs Geschichte ist bald auf digitalem Weg erlebbar

Viele Orte im Bezirk Lilienfeld haben bereits eine Topothek. Demnächst gesellt sich auch die Gemeinde Rohrbach dazu. Nach dem Motto: „Nichts darf verloren gehen, jeder hat Zugang“ haben die beiden Hobby-Historiker Christian Filzwieser und Christian Rotteneder begonnen, für die Gemeinde ein Online-Foto-Archiv einzurichten. Auf dieser Plattform soll unter Mitarbeit der Bevölkerung sämtliches lokalhistorisch relevante Material online sichtbar gemacht werden. „In der Gemeinderatssitzung wurde die Einrichtung einer Topothek für Rohrbach beschlossen", zeigt sich Bürgermeister Karl Bader sehr dankbar, dass sich Filzwieser und Rotteneder um diese Thematik annehmen, um dazu beizutragen, „dass unsere dörfliche Vergangenheit gesichert und sichtbar gemacht wird.“

Material vom Dorf sei vorerst genug vorhanden, um die Topothek zu starten. Die leidenschaftlichen Sammler alter Fotos, Ansichtskarten und Dokumente haben mit der Sichtung des schon vorhandenen Bildmaterials und der Beschriftung von rund dreihundert Bildern längst begonnen. Denn, so meint der Topothekar-Verantwortliche Christian Filzwieser: „Ältere Dorfbewohner wissen vielleicht noch, wo in Rohrbach die alte Volksschule stand oder das Tonfilmtheater, das 1958 wieder abgetragen wurde. Auch an die Schagerl-Dampfbäckerei erinnern sich vielleicht noch einige. Aber manch historisches Gebäude kennen wir nur mehr von alten Bildern.“

Bilder aus der Industriegeschichte bis zur Rohrbacher Familienhistorie

Aus der Gründungszeit der Grau- und Tempergussgießerei der Firma Kaschütz im Jahr 1892 gibt es beispielsweise interessantes Bildmaterial. Zwei Jahre später, 1894, errichtete Wilhelm Grundmann in Rohrbach einen Betrieb zur Erzeugung von Schlössern und Beschlägen. Viele Aufnahmen erinnern an die Entstehungszeit dieser beiden Unternehmen. „In meiner Kindheit hat es in Rohrbach ein Zuckerlgeschäft gegeben. Da wurden die Stollwerk und Bonbons auf Wunsch um ein paar Groschen noch nach Stückzahl eingepackt“, erinnert sich Erich Schildböck. Der ehemalige Kommandant der Feuerwehr Rohrbach weiß, dass es auch von der Feuerwehr sehr viel altes Bildmaterial gibt. Auch er wird bei Bedarf der Topothek Fotos zur Verfügung stellen.

Interessant ist aber auch die Familienforschung. „Ich habe mich so gefreut, als ich auf einem alten Foto der Firma Grundmann einen Onkel meines Vaters entdeckte", erzählt etwa die Archivbeauftragte der Gemeinde, Maria Brenn. Wie auch die Topothekare ist sie überzeugt, dass „historischer Bestand unbedingt erhalten bleiben muss." Die Bilder erzählen die Geschichte der Vergangenheit und reichen teilweise zurück bis in das Jahr 1890.

Unverzichtbar wird in Rohrbachs Topothek auch die Sammlung historischer Ansichtskarten von Kurt Eckstein sein. Der pensionierte Techniker hat seine Bereitschaft zur Mitarbeit bereits kundgetan. Die Hobby-Historiker hoffen aber auch auf Mithilfe durch die Bevölkerung. „Mitmachen können alle“, sagt Bürgermeister Karl Bader und betont: „Wer immer alte Fotos, Exponate oder Wissen über vorhandenes Fotomaterial besitzt, ist herzlich eingeladen. "Eine Topothek zu betreiben, ist natürlich sehr zeitintensiv", sagt Christian Filzwieser, der einer Mitarbeit von mehreren Freiwilligen im Dorf positiv entgegensieht. „Vielleicht ist noch jemand bereit auch bei der laufenden Befüllung der Onlineplattform mitzuarbeiten“, hofft der ehemalige Stellvertreter des Bezirkspolizeikommandos Lilienfeld auf rege Beteiligung durch die Bewohner, aber auch darauf, dass ehemalige Bewohner aus Rohrbach, die ihren Wohnsitz in das Ausland verlegt haben, somit die Möglichkeit haben, ihre Heimatverbundenheit wieder herzustellen, indem sie uns kontaktieren.

Bevor die Topothek online geht, gibt es für die Bevölkerung einen Infoabend. Dieser ist am 28. April um 19 Uhr im Mehrzwecksaal der Gemeinde Rohrbach. Interessierte sind herzlich eingeladen.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.