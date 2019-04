Die Geschichte Traisens und Umgebung nicht in Vergessenheit geraten lassen: Das ist das erklärte Ziel der Traisner Topothekare, die die Ortschronik als großes Hobby haben.

Vor einigen Tagen gab es wieder ein Treffen im Volksheim. Wenn auch dieses Mal sich weniger Besucher einfanden, die „Schätze“, die sie aus ihren Privatarchiven mitbrachten, wurden sofort von Alfred Streicher und Michael Pirker freudig entgegengenommen, um sie für die Online-Topothek zu digitalisieren. „Die Topothek Traisen weist derzeit rund 3.200 Dateien auf. Täglich greifen bereits über 50 Personen darauf zu“, weiß Streicher.

Der ehemalige Volksheimwirt Alfred Czerny brachte einen alten Abreißkalender aus dem Jahr 1957 vom Kaufhaus Kirchmayer, das sich damals beim Bahnhof Scheibmühl befand, mit. Weiters dabei hatte er alte Ansichten von Gebäuden aus Traisen, so auch von der Firma Hadolt, wo man Nähmaschinen und Fahrräder erstehen, aber auch Schmuck kaufen konnte. Zuvor gab es in den 1930er-Jahren in der Mariazellerstraße 53 ein Geschäft unter Philipp Pecha, das ein ähnliches Sortiment aufwies. „Ich habe in den letzten Jahrzehnten alles, was mir zur Geschichte Traisens wichtig erschien, gesammelt“, erzählt er. Alte Fotos zeigten die Maiaufmärsche in den 1950er-Jahren. „Damals war fast der ganze Ort unterwegs“, stellten die Topothekare fest. Weiters erinnerte eine Einladung an die Jahreshauptversammlung des Bezirksverbandes der Feuerwehr im Jahr 1886.