Die „Fluggäste“ erreichen bei der rund 90 Sekunden dauernden Talfahrt bis zu 120 Stundenkilometer und überwinden eine Höhendifferenz von 386 Metern: Die knapp 1,4 Kilometer lange Zipline bei den Annaberger Liften hat die Erwartungen in der ersten Sommersaison voll und ganz erfüllt. Am Dienstag konnte bereits der 15.000. „Fluggast“ begrüßt werden.

Danninger: „Neue Gästeschichten begeistert“

„Die Zipline ist damit auf dem besten Weg, trotz des verspäteten Saisonstarts Ende Mai ein höchst erfreuliches Ergebnis einzufahren. Mit diesem einzigartigen Freizeitabenteuer konnten neue Gästeschichten für die Region begeistert werden“, freut sich Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger.

Und: „Rund um unsere Bergbahnen sind in den vergangenen Jahren unverwechselbare, zielgruppenspezifische Tourismusangebote entstanden, die die Grundlage für die Vermarktung der Regionen im Sommer bilden. Das zeigt sich auch in Annaberg, wo in der aktuellen Sommersaison neben der Zipline auch der Sesselliftbetrieb für einen Ausflug auf das Hennesteck sehr gut angenommen wurde. Insgesamt konnten von Ende Mai bis zum 23. August rund 17.000 Passagiere bei den Annaberger Liften begrüßt werden“, rechnet Danninger vor.

Noch bis 31. Oktober in Betrieb

Lob kommt auch von ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki sowie den beiden Geschäftsführern der ecoplus-Tochter Niederösterreichische Bergbahnen-Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (NÖ-BBG), Markus Redl und Martin Fassl: Mit Angeboten wie der Zipline „werden unsere Bergregionen zu attraktiven Ganzjahresdestinationen erweitert“, heißt es stolz.

Die Zipline Annaberg ist heuer noch bis 13. September täglich in Betrieb, in Folge bis 18. Oktober jeweils an Freitagen, Samstagen und Sonntagen sowie vom 23. bis 31. Oktober täglich von 9 bis 16.30 Uhr.