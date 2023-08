Familie Jödicke reist seit 20 Jahren nach Kleinzell

„Eigentlich wegen der Familie Teveli und den Gebirgen in der Umgebung.“ So beschreibt Astrid Jödicke die Hauptbeweggründe für die Urlaube in Kleinzell. Die Familie aus Norddeutschland reist seit über 20 Jahren nach Kleinzell und verbringt hier ihre Wanderurlaube. „Der erste Besuch kam durch meine Eltern zustande, die Anfang der 90er-Jahre nach Kleinzell reisten. Seit dem sind wir fast jedes Jahr hier“, berichtet Astrid Jödicke, wie sie auf Kleinzell gekommen sind.

Seit dem verbindet die Familie eine enge Freundschaft zur Familie Teveli, wo sie auch heuer wieder untergebracht sind. Neben den Gastgebern schätzen die Gäste aus Deutschland vor allem auch die Bergwelt in und rund um Kleinzell. „Wir machen hier immer viele Wanderausflüge und genießen das Gebirge“, erzählt Jödicke.

Für ihre langjährige Treue als Urlaubsgäste wurden die Touristen nun von der Gemeinde bei einer Gästeehrung ausgezeichnet. „Wir sind gemeinsam auf die Hinteralm gewandert und haben dort der Familie auch einen Geschenkkorb überreicht. Wir freuen uns immer wieder, wenn sie uns besuchen kommen“, zeigt sich Bürgermeister Reinhard Hagen glücklich über den Besuch der Stammgäste.