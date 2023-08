Leader-Projekt im Naturpark Ötscher-Tormäuer

Als beliebte Wanderregionen sind der Naturpark Ötscher-Tormäuer sowie das in der Nähe liegende Traisen-Gölsental bereits bekannt. Die letzten Jahre verzeichnete das Gebiet im Schnitt etwa 40.000 Besucher und Besucherinnen zur Sommerzeit. Auch die Mostviertler-Erlebniskarte eröffnete Gästen in der Region kostenlosen oder ermäßigten Zutritt zu diversen Ausflugszielen, wie etwa zum Naturpark.

Um den Besuch des „Wahrzeichen des Mostviertels“ attraktiver zu gestalten, wurde ein Projekt der Leader-Region Mostviertel-Mitte entwickelt. Dadurch soll es zur Optimierung des Wanderwegmanagements kommen. „Das neue Projekt soll einen weiteren wichtigen Beitrag zur nachhaltigen und langfristigen Wettbewerbsfähigkeit der Region leisten“, so Anton Gonaus, Obmann Leader-Region Mostviertel-Mitte.

Im aktuellen Projekt wird das Wanderwegemanagement hinsichtlich Planung, Pflege und Erhaltung optimiert und digitalisiert. Ebenso will man die Werbemaßnahmen zur Veranstaltung Gipfelklänge zielgruppengerecht aufbereiten und kommunizieren. Ziel ist es, die Angebote des Naturparks und der angrenzenden Ausflugsziele und touristischen Betriebe an potenzielle Nächtigungsgäste verstärkt in der Öffentlichkeit zu kommunizieren. „Die Kooperationen der Leistungsträger sollen forciert werden, um sie in der Wahrnehmung der Besucherinnen und Besucher besser zu verankern und so die Wertschöpfung der gesamten Region zu steigern“, schildert Andreas Purt, Geschäftsführer Mostviertel Tourismus.

Die LEADER-Region Mostviertel-Mitte hat gemäß ihrer lokalen Entwicklungsstrategie das Projekt zur Förderung ausgewählt. Es wird mit Unterstützung von Land und Europäischer Union (LEADER Fördermitteln) gefördert. Das Land Niederösterreich hat die Unterstützung aus Mitteln des EU-Programms LE / LEADER und der ecoplus Regionalförderung auf Initiative der Landeshauptfrau beschlossen.