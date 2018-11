Vor allem das Programm, das von sehr feierlich bis beschwingt, von „Pictures of a new life“ bis zu Ohrwürmern wie „La Paloma“ oder „La Montanara reichte, garantierte den Musikern reichlich Beifall. So begeisterten neben den „Rotstoanis“ vor allem „die lustigen Ramsauer“, die Jungbläser der Trachtenkapelle. Sie werden ihrem Namen gerecht — lustig und übermütig, aber beim Spielen ehrgeizig und motiviert: So beschreibt Kapellmeisterin Aloisia Grandl ihre Schüler.

Gleiches Resümee zogen auch die Ehrengäste, darunter neben Bürgermeisterin Gertraud Steinacher auch Bundesrat Karl Bader, Obmann der Bezirksarbeitsgemeinschaft Lilienfeld Hubert Pfeiffer und Vizebürgermeister Leopold Schweiger, sie waren von den Darbietungen der Musiker mehr als begeistert. Bevor der gelungene Abend dann schlussendlich seinen Ausklang fand, nutzte Kapellenobfrau Gertraud Steinacher die Chance und stellte sich bei Martina Reichel, Helga Preuss und Veronika Eder mit einem Blumengruß ein.