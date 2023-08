Annaberg feierte Fest zu Ehren der Heiligen Anna

Vollbild

Stefanie und Lorenz Schenner faszinerte der Kirtagshhut von Norbert Schenner. Reinhard und Sonja Heidlmair sowie Martin Schenner boten regionale Produkte an. Alles rund um Kräuter gab's am Stand beim Höchbauer. Bedient wurde man hier von Christian, Pauli und Martha Weber. Patricia Langsenlehner und Kathrin Pfeffer stärkten sich mit ihren beiden Knirpsen beim Stand von Georg Wutzl mit Grillspezialitäten. Jakob Heidlmair freut sich über das Geschenk von seinem Onkel Alexander Heidlmair. So wurde am Waldbauernhof die landwirtschafliche Fahrzeugflotte wieder erweitert.

