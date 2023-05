Florianifeier der FF Lehenrotte und Freiland

Die Feuerwehren Lehenrotte und Freiland begingen ihre traditionelle Florianifeier in der Pfarrkirche Lehenrotte. Frater Johannes Bosco stellte in seiner Rede die Verbindung zwischen der heiligen Kirche und dem Freiwilligenwesen her. Die Jungfloriani Tobias Panzenböck, Lukas Schubert und Laura Kotzmann wurden bei der Feuerwehrjugend angelobt. Petra Riegler von der FF Lehenrotte wurde zum Sachbearbeiter ernannt und Benjamin Schatko zum Feuerwehrmann befördert. Paul Filzwieser von der FF Freiland darf künftig als Oberfeuerwehrmann seinen ehrenamtlichen Dienst versehen. Da die FF Freiland auch im Wasserdienst stark vertreten ist, hat diese eine Feuerwehrzille angeschafft und im Zuge der Florianifeier offiziell in Betrieb genommen. Im Beisein von Bürgermeister Christian Leeb und Abschnittsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Christoph Pfeffer segnete Dechant Pater Andreas Pirngruber das neue Einsatzgerät. Als Zillen-Pate konnte Johann Eigelsreiter gewonnen werden.

