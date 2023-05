Maibaum in Annaberg ersteigert

Die Bergrettung Annaberg hat am 1. Mai gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr und den Naturfreunden einen Maibaum beim Gasthof Sägemühle in Annaberg aufgestellt. Großen Spaß hatten da naturgemäß die Kinder. Grete Widmaier ersteigerte schließlich den prächtig geschmückten Baum. Dabei kam der Versteigerungserlös der Bergrettung Annaberg zu Gute. „Wir sind zu jeder Zeit, bei jedem Wetter, in jedem Gelände da, wenn professionelle Hilfe benötigt wird“, freute sich der stellvertretende Bergrettungleiter Frank Beutel, im Beisein von Annabergs Bürgermeisterin Claudia Kubelka, über die Geldspende.

