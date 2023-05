130 Jahre Kaufmann in Hainfeld

Vor exakt 130 Jahren begann die Geschichte der Kaufmannsfamilie Reithofer. Im Jahr 1893 eröffnete Josef Reithofer auf knapp zwanzig Quadratmetern eine Greißlerei in Hainfeld. Diese sollte die Ansässigen fortan mit Lebensmitteln und Waren für den Alltag versorgen. Heute hat sich die Greißlerei zu einem modernen ADEG-Nahversorger entwickelt und wird unter Georg Reithofer bereits in der vierten Generation geführt.

„Schon als Kind habe ich gerne Zeit im Geschäft meiner Eltern verbracht“, erzählt Reithofer. Bevor er 1997 den Lebenmittelmarkt seiner Familie in Hainfeld übernahm, absolvierte er erst in Wien eine Feinkostlehre und arbeitete sowohl in einem Salzburger Cateringbetrieb, als auch im Feinkostkäfer in München. Jede Generation des Betriebs verfolgte ein gemeinsames Ziel: die Sicherung einer umfangreichen Nahversorgung in der Region.

Im Jahr 1893 eröffnete Josef Reithofer auf nur zwanzig Quadratmetern einen kleinen Greißlereibetrieb in Hainfeld. Foto: Reithofer, Reithofer

Nach der Eröffnung des Hainfelder Greißlerbetriebs im Jahr 1893 unter Josef Reithofer, nahm dessen Sohn Karl eine Vergrößerung des Geschäfts vor. Diese sollte jedoch nur von kurzer Dauer sein. Sowohl das Haus, als auch die neue Geschäftseinrichtung wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört. Die Familie steckte viel Arbeit in den Wiederaufbau, der schließlich im Jahr 1973 zu einem modernen Komplettversorger aufblühte. Feinkost sowie Partyservice wurden ausgebaut und bald darauf folgte bereits die Eröffnung einer eigenen Imbissstube.

Regionale Spezialitäten mit langer Tradition

Im Jahr 1986 begann mit der ADEG-Kooperation eine neue Ära für den Nahversorger, ehe 2017 ein erneuter Umbau sowie eine neue Konzeption des Marktes vonstatten gingen. Auch eine Erweiterung des Bistros wurde durchgeführt. Selbst gemachte Produkte wie frische Aufstriche oder Salate nach alten Familienrezepten stehen auf der Tagesordnung. Beliebt bei den Gästen seien insbesondere auch die Waren aus dem Bistro.

Unter Georg Reiterhofer werden Kundinnen und Kunden mit regionalen Spezialitäten sowie speziellen Schmankerln versorgt, denn es wird ein großer Wert auf regionale Ware gelegt. Damit soll unter anderem auch die heimische Wirtschaft angekurbelt werden. Der ADEG-Markt verfügt sogar über eine eigene regionale Abteilung, in der zahlreiche regionale Produkte wie Säfte, Honig, Wein oder Nudeln zu finden sind. „Wir sind stets darauf bedacht, die Nahversorgung in der Gemeinde zu sichern und weiterzuentwickeln“, betont der selbstständige ADEG-Kaufmann.

Bedacht auf die Fortführung der Familientradition leitet seit 1997 Georg Reithofer in vierter Generation das Familienunternehmen. Foto: ADEG, ADEG/Leonardo Ramirez Photography

Doch das Kaufmanns-Dasein befindet sich im Wandel. „Der Beruf des Kaufmanns hat sich über die Jahre sehr verändert. Die Unternehmensorganisation, Kalkulationen und der Wareneinkauf erfordern bürokratisches Geschick. Auch das aktuelle Weltgeschehen, Krisen und aufstrebende Trends erfordern ein dauerndes Agieren und Reagieren“, weiß Georg Reithofer. Nichtsdestotrotz ist die Familie ihren Werten treu geblieben und stellt den verantwortungsvollen Umgang mit Umwelt sowie Lebensmitteln nach wie vor an erste Stelle.

