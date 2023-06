Der Hüter des Lehenrotter Wegkreuzes

Seit 44 Jahren pflegt Franz Filzwieser, Altbauer vom Hof „Ruth am Lehen“, mit seiner Frau Traude das Kreuz gegenüber ihres Hauses. Die beiden versehen dieses, das den gekreuzigten Christus trägt, mit prächtigem Blumenschmuck. So wie zuletzt zu Fronleichnam, wo Filzwiesere am Giebel seinen eigenhändig gemachten Blumenschmuck montierte. „Eine alte Tradition", erzählt er.

Das Kreuz stehe schon lange hier. Wie lange genau, kann er nicht sagen. Die Straße war und ist aber ein Teil der Via Sacra und deshalb stehe das Kreuz hier. Speziell zu Fronleichnam pilgert bei Schönwetter die Dorfgemeinde zu diesem Kreuz und dem daneben liegenden Kriegerdenkmal, wo auch ein Altar aufgebaut wird. Blumenschmuck und Birken zieren dann den gesamten Platz, wo sich die Ortsteile Gerdrau und Kräuterbach kreuzen. Gemeinsam wird gebetet. Filzwieser möchte sich daher auch künftig um die Gestaltung dieses Wegkreuzes annehmen.