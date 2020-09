Ein Bauer transportierte am Samstagabend seine zwölf Kühe, von den mehrere trächtig waren, mit seinem Traktor in einem Anhänger in Richtung Stall. Auf der B 21 geriet der Anhänger aufgrund der unruhigen Tiere ins Wanken und kippte. Drei trächtige Tiere wurden zu Boden geschleudert. Die Fahrbahn der B 21 war durch den Unfall blockiert. Ein Tierarzt kümmerte sich umgehend um die Rinder, während die Feuerwehren Kernhof, St. Aegyd-Markt und die Betriebsfeuerwehr der Firma Roth Technik Austria die Bergung des Anhängers vornahmen. Der Landwirt blieb unversehrt. Am Zugfahrzeug entstand kein Schaden, der Anhänger wurde jedoch leicht beschädigt.