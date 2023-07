Tragischer Badeunfall am Freitag kurz nach Mittag in Mariazell: Ein 90-Jähriger ertrank im Erlaufsee.

Aufgefallen ist das Unglück gegen 13 Uhr: Ein tschechischer Tourist nahm in Ufernähe des Erlaufsees eine leblose, im Wasser treibende Person wahr. Dabei handelte es sich um einen Pensionisten aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag.

Die Besatzung eines unmittelbar in der Nähe befindlichen Ausflugsschiffes wurde alarmiert und die Rettungskette in Gang gesetzt. Einer der ersteintreffenden First Responder des Roten Kreuzes Mariazellerland sprang umgehend ins Wasser und zog den leblosen Mann gemeinsam mit weiteren Sanitätern aus dem Wasser. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen und intensivster Bemühungen des Notarztteams des Roten Kreuzes Mariazellerland konnte dem 90-Jährigen nicht mehr geholfen werden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Wie der Mann in Notlage geraten war, stand nicht fest.

Die Freiwillige Feuerwehr Mariazell unterstützte die Kräfte vor Ort und baute zusätzlich einen Sichtschutz auf. Die mitalarmierten Rettungskräfte der Wasserrettung konnten noch während der Anfahrt storniert werden. Im Einsatz standen das Rote Kreuz Mariazellerland mit zwei Fahrzeugen und vier Sanitätern und einem Notarzt sowie mit drei First Respondern, die Freiwillige Feuerwehr Mariazell, die Wasserrettung sowie die Exekutive.