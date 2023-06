Kollision in Traisen: 73-Jährige tot

Ein dramatischer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag gegen 13 Uhr in Traisen. Ein Lenker aus dem Bezirk Lilienfeld war auf der B 18 von Traisen in Richtung St. Veit unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 73-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk, in die entgegengesetzte Richtung. Plötzlich scherte diese aus der Kolonne aus und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte sie mit dem Wagen des entgegenkommenden 35-Jährigen. Der Crash war so massiv, dass beide Fahrzeuge jeweils auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurden. Die Folgen waren dramatisch: Die Pensionistin erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen, der Mann wurde verletzt und mit der Rettung ins Spital gebracht.

Auf der B 18 entwickelte sich rasch ein gröberer Stau. Das machte einige wartende Autolenker ungeduldig. Sie versuchten, auf der B 18 umzudrehen. Für einen Lenker endete dieses Manöver auch fast lebensgefährlich. Als er gerade wendete und quer auf der B 18 stand, wurde sein Wagen von einem herannahenden Rettungswagen erfasst. Der Lenker als auch zwei Sanitäter wurden dabei verletzt. Die B 18 war rund zwei Stunden für die Bergungsarbeiten durch die Feuerwehr gesperrt.