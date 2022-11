100 Aussteller bei Kreativ- und Genussmarkt

Groß war das Interesse am ersten Gölsentaler Kreativ- und Genussmarkt, organisiert von Romana Gramm. Dazu stellten sich am Wochenende 100 Aussteller aus ganz Österreich ein; die weitesten waren aus Tirol angereist. Weihnachtsdekor, Holzhandarbeiten, Schmuck, Bekleidung, alles rund ums Basteln und noch vieles mehr gab es zu erstehen. Selbst gemachte Produkte aus der Region machten Lust aufs Verkosten und Mitnehmen so mancher Schmankerl.

