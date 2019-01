In den Jahren 1959 bis 1965 wurde es errichtet und ist seither aus dem Ortskern der Marktgemeinde Traisen nicht mehr wegzudenken — das Traisner Volksheim, das sich zum beliebten Veranstaltungszentrum samt angeschlossenem Gastronomiebetrieb entwickelt hat. Doch nach so vielen Jahrzehnten ist es in die Jahre gekommen, sodass einige Modernisierungen nötig waren, um ein modernes Mehrzweckgebäude für die Bürger zur Verfügung stellen zu können.

Das Volksheim Traisen wird immer mehr zum modernen Veranstaltungs- und Seminarzentrum. | Wohlmann & privat

„Es gab in letzter Zeit immer wieder Probleme mit der Tonanlage, insbesondere mit dem Mikro. Entweder war es zu laut oder zu leise“, sagt Vizebürgermeister Karl Slama — auch, dass die Gemeinde viel Geld in die Hand genommen hat, um diese Probleme zu beheben. „Wir haben eine hoch moderne neue Tontechnik- und Lichtanlage angekauft und für den linken Seitensaal, der ja gerne für Vorträge verschiedenster Art genutzt wird, einen modernen Beamer angeschafft“, führt er aus. Insgesamt wurden dafür fast 70.000 Euro investiert. Die neue Technik sei, so Slama, für Veranstalter auch deshalb attraktiv, „weil sie einfach zu bedienen ist, sodass nicht extra jemand vom Gemeindeteam viel zur Nutzung erklären muss“, berichtet er weiter.

Im Zuge der Erneuerungen im Volksheim wurde auch eine neue Hausordnung vom Wirtschaftsausschuss beschlossen. Dabei gibt es ein neues, besonderes „Zuckerl“ für die Traisner Vereine. „Jeder Traisner Verein darf eine Veranstaltung gratis abhalten“, verrät Slama. Die Hausordnung ist jedoch vom Veranstalter genau durchzulesen und zur Kenntnis zu nehmen. „Sollte es bei einer Nichteinhaltung der darin vorgegebenen Auflagen zu Schäden und unerwartet anfallenden Kosten für die Gemeinde kommen, sind diese vom Veranstalter zu tragen“, lässt Slama wissen.

Seit 1. Jänner dieses Jahres gelten auch neue Gebühren für das Volksheim. Diese wurden in der Gemeinderatssitzung vom 11. Dezember beschlossen (die NÖN berichtete). So zahlt ein Veranstalter für eine Großveranstaltung wie einen Ball oder ein Konzert 500 Euro, zuzüglich 220 Euro für die Kellerbar. Hinzu kommen noch 20 Prozent Umsatzsteuer. Günstigere Tarife gibt es für die Abhaltung von gewerblichen Messen oder anderen Verkaufsveranstaltungen. Ermäßigte Tarife erhalten Schulen oder Veranstaltungen, die vom Kulturreferat gestützt werden. Achtung: Eine Vermietung des Volksheimes an Privatpersonen ist nicht möglich. Die genaue Tarifliste sowie die neue Hausordnung liegen am Traisner Gemeindeamt auf.