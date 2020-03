Eine unliebsame Überraschung machte Unternehmer Ronald Bauer am Dienstagmorgen. Als er zu seinem Radsportgeschäft in Traisen fuhr, merkte er, dass das Garagentor an der Rückseite des Geschäfts aufgebrochen worden war. Bei einer Nachschau konnte er es kaum fassen. „70 hochpreisige Markenräder, darunter 35 E-Bikes, waren verschwunden“, schildert er im NÖN-Gespräch.

Die Einbrecher hatten für ihren Coup, um unbemerkt zur Tat schreiten zu können, auch den dortigen Bewegungsmelder abmontiert. „Sie haben den kompletten Keller leergeräumt, weitere Fahrräder aus dem Schauraum und rund 200 Euro Bargeld aus der Handkasse entwendet“, berichtet Bauer weiter. Lediglich die Fahrräder, die in der Auslange ausgestellt waren, ließen die Diebe zurück. „Mir sind keine verdächtigen Personen im Geschäft, auch keine verdächtigen Fahrzeuge im Vorfeld aufgefallen“, sagt Bauer. Für den ambitionierten Unternehmer ist der Coup besonders bitter, nicht zuletzt, weil er gerade in diesen Tagen eine Hausmesse hat.

Doch Radsport-Bauer-Kunden bleiben ihm treu. Beim NÖN-Lokalaugenschein war, obwohl nicht so viele Fahrräder wie geplant ausgestellt waren, der Kundenzustrom gut.

Die Polizei Traisen hat mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich die Ermittlungen aufgenommen. Einige Spuren konnten gesichert werden. Sachdienliche Hinweise sind auf jeden Fall dringend an die Polizei Traisen unter 059133/3127 erbeten.

Ronald Bauer führt trotz Einbruchs seine Hausmesse durch.