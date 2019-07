Es ist das älteste Gasthaus der Marktgemeinde Traisen und es ist verwaist — das Gasthaus Balek mitten im Ort, direkt an der Mariazeller Bundesstraße. Zuletzt als Pizzeria geführt, ist es seit einigen Wochen wieder zu. Hausbesitzer Hannes Balek ist erneut auf Suche nach einem Pächter.

Warum das zentral gelegene Wirtshaus in den vergangenen Jahren immer wieder scheiterte, versteht er nicht. Balek führt dies auch auf das unterschiedliche wirtschaftliche Geschick der Betreiber zurück.

„Die Gastronomie ist ein herausforderndes Geschäft, wo man nicht immer genau die Sperrstunde einhalten kann“, betont er. Und er weiß, wovon er spricht, denn er selbst blickt auf eine Jahrzehnte lange international erfolgreiche Karriere in dieser Branche zurück. Selbst erlernte er den Beruf des Kellners im Hotel Schedl in Neulengbach, arbeitete dann in verschiedenen Hotels in der Schweiz, Deutschland und in Jersey.

Das Gasthaus seiner Familie in Traisen wurde 1878 erbaut und ab 1884 von Josef und Therese Grießler geführt. Zum Gasthaus Balek wurde es 1920, als dies Wihelm und Anna Balek übernahmen. 1945, in den Wirren des Zweiten Weltkriegs, total zerstört, wurde es ab 1950 wieder aufgebaut. Bis 2005 hat es die Familie Balek selbst betrieben, dann folgten wechselnde, in- wie ausländische Pächter.

NOEN Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde das Gasthaus Balekkomplett neu aufgebaut.

In den letzten Jahren führten die diversen Betreiber das Lokal alle als Pizzeria. „Ich hätte gerne einen Pächter, der neben internationalen Speisen auch wieder gut bürgerliche Küche auf seiner Menükarte anbietet“, verrät Balek und hofft: „Vielleicht kommt dann das Geschäft wieder ins Laufen.“