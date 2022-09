„Band-Absage war kein Problem“: Zwischenbilanz am Traisner Oktoberfest

Bis sechs Uhr morgens war Oktoberfestmacher Kevin Bauer in den vergangenen Tagen durchschnittlich auf den Beinen. Er ist zwar sehr müde, aber es stört ihn nicht: „Mein Vater Gerhard löste mich um 6.30 Uhr morgens ab, sodass immer jemand von uns vor Ort war“, erzählt er über das erste abgelaufene Wochenende des 16. Original Traisner Oktoberfestes.

Marc Pircher verhalf zum „Nockalm Quintett“

Auftakt war am Donnerstag mit dem Bieranstich. An diesem Abend stellten sich - wie üblich am ersten Festtag - Promis aus der ganzen Region ein. „Der Donnerstag war wirklich gut besucht. Es gab keinen einzigen freien Tisch mehr“, weiß Kevin Bauer.

Am Freitag wäre der Top-Act die legendäre Band „Münchner Freiheit“ gewesen, doch diese sagte wenige Tage davor spontan ab. „Wegen Erkrankung eines Bandmitglieds“, schildert sein Vater Gerhard Bauer.

Die Fans hätten durchwegs Verständnis gezeigt. Einige Festbesucher waren zwar ein wenig enttäuscht, haben aber, so Bauer, „die Programmänderung dennoch gut angenommen.“ Spontan hat das Vater-Sohn-Duo das „Nockalm Quintett“ aufgetrieben. „Das hat uns Schlagerstar Marc Pircher ermöglicht“, ist Kevin Bauer erleichtert.

„Samstag war der stärkste Tag.“ kevin Bauer Oktoberfest-Organisator

Nicht minder beschwingt ging es am Samstag zu. „Das war wirklich der stärkste Tag“, stellt Bauer fest. Auch der Frühschoppen am Sonntag lockte zahlreiche Gäste aus der Region nach Traisen.

Wo gefeiert wird, geht es ausgelassen zu, so auch am Oktoberfest-Areal. „Es gab zwar ein paar kleinere Rangeleien, aber unsere Securitys konnten fast alles in Wohlgefallen auflösen“, erzählt Bauer. Lediglich ein paar Parkbänke im Außenbereich wurden leider zerstört. Die Exekutive zeigte im Rahmen ihres Streifendienstes Präsenz. „Wir sind mit dem ersten Wochenende aber top zufrieden“, resümiert er.

Am Donnerstag geht es bereits wieder los. „Wir sind fit für die zweite Runde“, richtet der Oktoberfest-Organisator den Festbesuchern aus. Absolut hörenswert werden diese Woche die Auftritte der „Draufgänger“ und des „Voxx Club“ am Donnerstag sein. An diesem Tag spielt auch die Musikkapelle Eschenau.

Am Freitag stellt sich dann Francine Jordi ein. Weiters am Programm neben anderen an diesem Tag: die Lauser und die Werkskapelle Traisen. Am Samstag unterhalten Dogehta Blech, die Dirndl Rocker und Hannah. Auch gibt es wieder Disco-Betrieb. Die Zellberg Buam und die Jugendblaskapelle Rohrbach schließen am Sonntag das Programm ab. Beim Fest an beiden Wochen werden 22.000 Besucher - so wie im Vorjahr - erwartet.

Mehr zum Festprogramm findet sich unter www.oktoberfest-traisen.at

