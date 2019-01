Er ist in die Jahre gekommen – der Steg über die Traisen. Nach fast fünf Jahrzehnten wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Eine Sanierung ist nötig.

„Die tragenden Teile des Steges sind aber in Ordnung. Dies bedeutet, dass von einer Neuerrichtung Abstand genommen werden konnte“, sagt Bügermeister Herbert Thumpser. Um jedoch rasch auf die Mängel bei der Betonauflage und beim Geländer reagieren zu können, wurde für das heurige Jahr ein Betrag von rund 170.000 Euro für die Sanierung in das Budget aufgenommen. Da jedoch am Steg viele Versorgungsleitungen die Traisen queren, sind langfristige Verhandlungen notwendig, um die Zuleitungen auch während der Bauarbeiten zu garantieren. „Die ersten Gespräche, so auch mit der EVN, haben bereits stattgefunden“, berichtet Baureferent Herbert Pradl. „Nach dem Neubau des Gölsenstegs ist dies der nächste große Brocken an Flussüberquerungen, die wir zu organisieren haben. Wir sind jedoch sicher, dass dies ebenso problemlos über die Bühne gehen wird wie die Baustelle über die Gölsen“, sind beide überzeugt.

Ob die Arbeiten noch im Frühjahr oder erst im Herbst in Angriff genommen werden, werden die Verhandlungen und Ausschreibungen zeigen. „Grundsätzlich drängt uns nichts. Entweder werden wir dies vor den Landesfeuerwehrwettkämpfen oder nach der Sanierung der Hainfelderstraße vornehmen. Auf alle Fälle heuer“, verspricht Thumpser.