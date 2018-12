Dienst bei den ÖBB am Heiligen Abend ist eigentlich wie jeder andere Tag, weiß die Traisner Fahrdienstleiterin Katharina Baier: „Die Menschen sind jene, die man auch sonst trifft, nur an Weihnachten hört man mehr ein ,Grüß Gott‘ oder erhält ein Lächeln.“

Baier verbringt den Heiligen Abend auch heuer mit Arbeit am Traisner Bahnhof und ist eine von vielen ÖBB-Mitarbeitern, die anderen Leuten ermöglichen, am Feiertag mobil zu bleiben. „Nachdem ich schon zwei Mal zu Weihnachten gearbeitet habe, rief ich eine Tradition ins Leben — ein Familienessen. Bei uns feiert die Familie erst am 26. Dezember“, erzählt Katharina Baier, dass Weihnachten für sie nicht datumsgebunden ist.