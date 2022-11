Doppler-Biographie fertig: Neues Buch ist druckfrisch

Er war einer der Schnellsten auf zwei und drei Rädern. Einer der wenigen weltweit, der Punkte bei Weltmeisterschaftsrennen sowohl in der Solo- als auch in der Beiwagenklasse für sich verbuchen konnte: Sepp Doppler

Dem Motorrad-Champion hat Herbert Thumpser sein jüngstes Buch gewidmet. „Sepp Doppler war und ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten der heimischen Motorradszene“, betont dieser. Doppler begann seine Karriere 1980 und brachte in Folge zwei österreichische Staatsmeistertitel in der 500er -Klasse ins oberösterreichische Pollham. Jahrelang war er einer der besten Privatfahrer im Reigen der Motorradweltmeisterschaft und fuhr in der Königsdisziplin, 500er-Klasse, 15 Weltmeisterschaftspunkte ein.

Die weitere Liste seiner Erfolge ist lang: Ab 2001 war er mit seinem Co-Piloten Bernhard Wagner in der Seitenwagenweltelite unterwegs. Bereits beim WM-Debüt am 10. März 2002 im spanischen Valencia fuhr das Duo in die Punkteränge. „Der deutsche Meistertitel des Jahres 2002 war nur einer von vielen Höhepunkten dieser Karriere. Mit insgesamt 174 erreichten Weltmeisterschaftspunkten ist er einer der erfolgreichsten heimischen Seitenwagenpiloten“, berichtet Thumpser.

Sepp Doppler ist mit seinen Erfolgen nur einer von vier Fahrern weltweit, der sowohl Weltmeisterschaftspunkte in der Solo- als auch in der Seitenwagenklasse errang. „WM-Punkte in der 500er-Solo-Klasse und als Fahrer in Seitenwagenweltmeisterschaft errangen überhaupt nur zwei Fahrer - die beiden Österreicher Wolfgang Stropek und Sepp Doppler“, erzählt Thumpser weiter.

Schon während seiner aktiven Zeit kümmerte sich Doppler um den heimischen Nachwuchs. Die steile Karriere von Österreichs Weltmeisterschaftsteilnehmer, Michael Ranseder, begann im Team von Sepp Doppler.

Das Buch hat 136 Seiten und ist im Eigenverlag von Thumpser unter www.thucom.at erhältlich. Der „thucom-Verlag“ ist spezialisiert auf Bücher der österreichischen Motorradlegenden. Mit der Biographie bringt Thumpser das achte Buch dazu auf den Markt. „Damit haben wir als Verlag in Österreich ein Alleinstellungsmerkmal. Alles begann mit Rupert Hollaus und dem ersten Buch 2017. Das Schöne ist, dass wir mit jedem Buch die ,Marke Hollaus‘ und Traisen transportieren“, ist der Traisner Bürgermeister überzeugt. Die Präsentation des Buchs findet am 19. November, um 11 Uhr im Pollhamerhof in Pollham statt.

