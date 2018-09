„Ruhig ist er, solange man tut, was er will, solange alles nach seinem Kopf geht“, erzählt eine 21-Jährige vor Gericht über ihren Lebensgefährten. Der sitzt bereits zum siebenten Mal auf der Anklagebank, fasste erst vor wenigen Wochen eine teilbedingte Strafe aus. Gefährliche Drohung wird dem Traisner nun in einem Prozess am Landesgericht vorgeworfen.

Via WhatsApp schickte der 26-Jährige der jungen Frau Bedrohliches. „Ich hoffe, dir passiert etwas. Du wirst es noch bereuen, dir gehört die Fresse eingehaut!“ Und: „Ich werde dafür sorgen, dass du deine Wohnung bald nicht mehr hast“, teilte er ihr via Handy mit.

„Ich hoffe, dir passiert etwas. Dir gehört die Fresse eingehaut!“ Der Angeklagte via WhatsApp

Diese Nachrichten beschäftigten die 21-Jährige tagelang. „Das habe ich ernst genommen, ich habe Panik bekommen“, berichtet sie weiters. Und fügt hinzu: „Ich habe ihm aber eine zweite Chance gegeben und jetzt ist die Beziehung normal.“

Ob der Angeklagte wollte, dass sich seine Lebensgefährtin fürchtet? „Auf keinen Fall!“, sagt er: „Wir haben davor gestritten wegen einer anderen Frau und sie hat ständig blöde Nachrichten geschrieben, das hat sich aufgeschaukelt. Es ist mir nicht gut gegangen dabei. Ich war enttäuscht, war wütend, weil ich nicht normal reden konnte mit ihr. Wir haben keinen Weg gefunden, uns damit normal auseinanderzusetzen, und ich habe sie immer wieder darauf hingewiesen, dass sie aufhören soll.“

Kaum Positives über den Angeklagten berichtet ein Bewährungshelfer: „Die jahrelange Betreuung brachte geringe Erfolge, obwohl der 26-Jährige kooperativ ist.“ Alkohol sei bei delinquentem Verhalten des Angeklagten immer im Spiel.

Dass der Traisner die bedrohlichen Nachrichten geschrieben hat, bereut er. „Sie sind doch strafrechtlich erfahren. Es macht doch einen Unterschied, ob man jemanden beschimpft oder bedroht“, sagt die Richterin zu ihm und verhängt drei Monate gesiebte Luft. Sechs Monate bereits bedingt verhängte Strafe widerruft sie, womit der Traisner insgesamt neun Monate Gefängnis ausfasst. „Das Opfer hat sich gefürchtet, und es ist zu befürchten, dass der Angeklagte, wenn er alkoholisiert ist, Drohungen auch umsetzt“, begründet die Richterin. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.