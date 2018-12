Das Budget für das kommende Jahr bildete den Schwerpunkt der letzten Gemeinderatssitzung 2018. Alle Mandatare gaben sich einhellig, auch wurden keine Dringlichkeitsanträge eingebracht.

„Wir versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten zu wirtschaften“, stellt Bürgermeister Herbert Thumpser zum Budget fest. So umfasst der ordentliche Haushalt 6,789.900 Euro und der außerordentliche Haushalt 1.274.200 Euro. 368.300 Euro können dabei dem außerordentlichen Haushalt zugeführt werden. Was den Ortschef freut: „Wir liegen als Gemeinde mit der Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 1.395,64 Euro bei der Hälfte des Landesschnittes.“ Dennoch: „Bis Jahresende 2019 wird die Pro-Kopf-Verschuldung um 15 Euro steigen“, prognostiziert er.

Im NÖN-Gespräch gibt Thumpser auch eine Vorschau auf einige der 2019 geplanten Projekte, so auch jene des Straßenbaus, die mit 687.000 Euro budgetiert sind. So wird auf der Hainfelder Straße, die vom Land NÖ saniert wird, seitens der Gemeinde ein Gehsteig errichtet. Als Baubeginn ist der 6. Juli anvisiert.

Außerdem erhält der Taurerweg einen neuen Asphalt und in der neu entstehenden Rupert-Hollaus-Siedlung wird eine Straße angelegt. Jetzt sollte auch das Thema sanierungsbedürftiger Traisensteg vom Tisch sein. „Dieser wird von uns komplett neu errichtet“, versichert der Bürgermeister.

30.000 Euro fließen in den Kanalbau, wo laut Thumpser lediglich kleinere Maßnahmen durchgeführt werden. 40.000 Euro werden für Güterwege wie zur Sanierung der Inzenreitstraße zur Verfügung gestellt.

80.000 Euro sind für eine neue Pergola beim Eingang des Volksheims vorgesehen, weitere 70.000 Euro für eine neue Ton- und Lichtanlage. „Daher müssen wir unsere Mietgebühren fürs Volksheim erhöhen“, kündigt Thumpser an.