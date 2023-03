Erich Deingruber im Interview: „Seniorenrat als starke Stimme“

Traisens Pensionistenverbandsvorsitzender und zugleich Lilienfelds Pensionisten-Bezirksvorsitzender hat eine weitere Aufgabe übernommen: Er ist nun im Landesvorstand des Pensionistenverbands für Organisationsbelange zuständig. Im NÖN-Gespräch erzählt er, warum man gerade der rüstigen Generation eine Stimme geben sollte.

NÖN: Traisner Ortsgruppen-Vorsitzender, Bezirkschef und jetzt noch im Landesvorstand aktiv. Warum stellen Sie sich jetzt dieser zusätzlichen Herausforderung?

Erich Deingruber: Es gibt wahrlich noch viel zu tun, denn nicht nur in unserem Bezirk haben wir Probleme, die allseits bekannt sind. Die hohe Inflation und die damit brutal verbundene Teuerung macht gerade der älteren Generation zu schaffen.

Was sind ihre vorrangigen Aufgaben auf Landesebene?

Deingruber: Organisation. Die neue Aufgabe ist eine große Herausforderung, gibt es doch regelmäßig Veränderungen beim Personal, den Funktionären und speziell eben im organisatorischen Bereich zu tätigen.

Wie können Sie dabei die Erfahrungen ihrer Bezirksarbeit auf Landesebene einbringen?

Deingruber: Als Orts- und Bezirksvorsitzender kann ich die Erfahrungen weitergeben, vor allem aber die Bedürfnisse der Mitglieder gut einschätzen und so adäquate Lösungen für die ältere Generation anbieten.

Welche Lösungen wären dies im Organisationsbereich?

Deingruber: Diese beginnen bei der Neugestaltung des Landeswandertages, der von September auf Juni vorverlegt wird, reichen über die rasche Installierung der Homepage in den 21 Bezirken in Niederösterreich bis hin zur Vermittlung der Seniorenhilfe-Richtlinien. Ein weiterer wichtiger Punkt ist es, die medialen Informationen voranzutreiben, wer der PVÖ ist, vor allem, was er für Vorteile den Pensionisten bringt und welche Hilfestellungen er anbietet.

Können Sie Synergien mit ihrer Bezirksarbeit nutzen?

Deingruber: Selbstverständlich. Ich bin seit über 30 Jahren im Traisner Gemeinderat, außerdem Obmann des Traisner Behindertenverbandes. In der Produktionsgewerkschaft (PROGE) bin ich ebenfalls im Pensionistenausschuss in der Zentrale in Wien. Da ergeben sich einige Synergien. So gesehen ist der Stress bei meiner neuen Aufgabe nicht allzu hoch, da sich durch die angesprochenen Synergieeffekte Vorteile bei der täglichen Arbeit ergeben.

Wofür wollen Sie sich als Nächstes auf Landesebene stark machen?

Deingruber: Die versäumte Pflegereform der derzeitigen Bundesregierung - diese ist im Koalitionsabkommen ein fixer Punkt - schlägt sich auch in den niederösterreichischen Bezirken sehr negativ nieder. Es gibt einfach zu wenig Pflegebetten, ebenso viel zu wenig Pflegepersonal. Und es wird immer schlimmer. Die neun Landesorganisationen fordern über den Bundesvorstand des Pensionistenverbands vehement die Teuerung einzufangen, die Pensionen im Sommer der Preissteigerung anzupassen und pflegende Angehörige zu entlasten.

Wie hat sich Corona auf den Verband ausgewirkt?

Deingruber: Die Corona-Zeit hat jedem Verein zugesetzt. Auch der Pensionistenverband hat durch die höhere Sterberate Mitglieder verloren. Im Bezirk Lilienfeld sind wir dabei, die Abgänge zu kompensieren. Das gelingt immer wieder, da das vielseitige Angebot Gefallen findet und das nicht nur bei Pensionisten. So motivieren wir auch neue Mitglieder, die noch einige Zeit beruflich aktiv sind, trotzdem unseren Verband beizutreten.

Wie ist es um den Mitgliederstand nun aktuell bestellt? Deingruber: Derzeit hat der Bezirk Lilienfeld zirka 1.300 Mitglieder in elf Ortsgruppen. Traisen ist dabei die Stärkste mit 320 Mitgliedern. Die Werbeaktion geht auch in diesem Jahr weiter. Ich bin positiv gestimmt, was die Rekrutierung neuer Mitglieder betrifft. Wir haben ein tolles Reiseprogramm im In- wie im Ausland. Da sollte praktisch für jeden etwas Passendes dabei sein.

Warum sollte man dem Verband beitreten?

Deingruber: Die Unterstützungen bei sozialen Problemen laufen rasch und verlässlich ab und werden, wenn notwendig, sogar bei Gericht eingeklagt. Wir bieten eine kostenlose Rechtsbetreuung. Die Preisvorteile mit der Mitgliedskarte kommen gut an und der Mitgliedsbeitrag kann mittels Bestätigung beim Finanzamt bei der Arbeitnehmerveranlagung geltend gemacht werden. Ein weiteres Angebot sind die ebenso gerne angenommenen kostenlosen Internetkurse für Pensionisten, die mit dem Seniorenbund angeboten werden - eine Erfolgsgeschichte, die heuer Fortsetzung findet.

Wie läuft sonst die Zusammenarbeit mit Seniorenbund ab?

Deingruber: Die österreichischen Pensionisten haben eine starke Stimme - den Seniorenrat. Hier vertritt der Pensionistenverband als größte Pensionistenvereinigung Österreichs, zusammen mit dem Seniorenbund, die Interessen der 2,3 Millionen Senioren gegenüber der Regierung. Der Seniorenrat, wo ich vom Land Niederösterreich Delegierter bin, wird auch der fünfte Sozialpartner genannt. Dieser hält zwei Mal jährlich Jahr im Plenarsaal im Parlament seine Sitzung ab.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.