Die Vorbereitungen für die Großveranstaltung vom 28. bis 30. Juni in Traisen sind angelaufen. Im NÖN-Exklusivinterview verrät Bezirksfeuerwehrkommandant Anton Weiss Details zum Landesfeuerwehrbewerb 2019.

NÖN: Warum hat sich das FF-Bezirkskommando um die Abhaltung des FF-Landesbewerbes 2019 beworben?

Anton Weiss: Es soll eine gerechte Aufteilung der Landesbewerbe für alle Bezirke geben. Von den 68 Landesbewerben war der Bezirk Lilienfeld erst einmal (2005) der Austragungsort — und jetzt eben 2019.

Wie viele Helfer werden im Einsatz stehen und wie viele Teilnehmer werden erwartet?

Es werden circa 8.000 bis 9.000 Teilnehmer erwartet und 600 bis 700 Helfer für die drei Tage benötigt.

Und wie viele Personen sind mit der Organisation beschäftigt?

Das Organisationsteam besteht aus zehn Feuerwehrfunktionären mit ihren zugewiesenen Teilbereichen.

Was wird den Landesbewerb 2019 von bisherigen Veranstaltungen unterscheiden?

Der 69. NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerb 2019 in Traisen hat ein Motto: Ein Bezirk, vierzehn Gemeinden und 24 Feuerwehren werden diesen Bewerb organisieren und auch durchführen. Das hat es noch nie gegeben.

Seit wann laufen die Vorbereitungen für die Großveranstaltung?

Seit rund zwei Jahren laufen die Vorbereitungsarbeiten, ab jetzt beginnt die heiße Phase.

Wieso wurde Traisen als Veranstaltungsort gewählt?

Weil in Traisen der Landesbewerb in kurzen Wegen durchgeführt werden kann. Bewerbsplatz, Staffellaufbahn, Parkplatz, Zeltplatz und Veranstaltungshallen sind alle zu Fuß erreichbar.

Welche Höhepunkte erwarten Teilnehmer und Besucher?

Es wird zwei Höhepunkte geben, am Samstag den Firecup, wo die 30 besten Bewerbsgruppen des Vorjahres im Parallel-Bewerb gegeneinander antreten, und am Sonntag die Siegerverkündung am Sportplatz.