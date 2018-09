Mit der Schleifung des Hauses Mariazeller Straße 57 im Zuge der Neugestaltung des Rathausplatzes wurden die letzten sichtbaren Spuren der jüdischen Familie Tichler-Bischitz in Traisen entfernt. Nun soll an die 1938 Vertriebenen und deren im Holocaust ermordeten Angehörigen eine Gedenktafel erinnern. Enthüllt wird diese von Bürgermeister Herbert Thumpser am Freitag, 5. Oktober, um 11 Uhr.

An der Feier werden der Enkel Walter Fantl (Wien) und die beiden Urenkelinnen Nina Moldauer und Karin Rivollet (Genf) sowie Autor Gerhard Zeillinger teilnehmen, der über das Holocaust-Schicksal Walter Fantls das Buch „Überleben. Der Gürtel des Walter Fantl“ verfasst hat, welches am 3. November erscheint. „Walter Fantl, ein Enkel von Marie Tichler, der immer wieder betont, er sei als Einziger von einer über dreißigköpfigen Familie übrig, hat mehrere KZs überlebt“, sagt die Organisatorin der Gedenkfeier, Susanne Schönbrunner, „und er erzählt seit vielen Jahren Schülerinnen und Schülern von diesen leidvollen Erfahrungen, stets begleitet von seinem treuen Biografen Gerhard Zeillinger.“

Die ehemalige Professorin der HLW Türnitz hat in ihrem bereits 2011 veröffentlichten Buch „Erdäpfelzeiten“ Walter Fantl auch selber interviewt. Unter dem Titel „Fremde im eigenen Ort“ schildert der in Bischofstetten aufwachsene Fantl, der viele Urlaube und Ferien in Traisen und Umgebung verbrachte, welchen Schikanen er und seine Verwandten unter dem Nationalsozialismus ausgesetzt waren. 80 Jahre nach dem Anschluss 1938 an Nazi-Deutschland sei es Zeit, „Verschwundenen und Verfolgten Raum zu geben, wie es hier mit der Gedenktafel geschieht“, meint Susanne Schönbrunner. „Danke an Bürgermeister Thumpser und die Gemeinde Traisen“, betont sie.