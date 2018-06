„Regionale Wirtschaft und vernetzte Bildung“, „Zukunftsfähige Mobilität und Umwelt“, „Regionale Identität und lebendige Orte“, „Zusammenleben und Generationen“, „Kreislaufwirtschaft und regionale Ressourcen“ sowie „Naherholung und Freizeit“: Das sind die Themenkreise des „Zukunftsforums zur Regionalen Agenda Traisen-Gölsental“.

Erstmals in Niederösterreich wird eine derartige Strategie mit der Bevölkerung durchgeführt. Diese bietet den Menschen der elf Gemeinden in der Kleinregion Traisen-Gölsental die Möglichkeit, ihre Ideen und Projekte für eine nachhaltige Entwicklung umzusetzen. Begleitet durch das Raumplanungsbüro stadtland und die NÖ.Regional.GmbH wird bis zum Anfang des kommenden Jahres an dem Programm gearbeitet.

Auftakt in Lilienfeld

Den Auftakt und ersten Höhepunkt bildete eine Veranstaltung am Montag der Vorwoche im neuen Sitzungssaal des Lilienfelder Rathauses. Rund 100 engagierte Bürger, Unternehmer sowie politische Vertreter folgten der Einladung und nutzten die Gelegenheit, um sich miteinander zu vernetzen und in den Themenbereichen ihre Projektideen einzubringen. Die Liste der so genannten „Projektpioniere“, darunter zum Beispiel Renate Schauderer, Traudl Wolfschwenger, Claudia Kubelka, Maria Kollar, Tatjana Tupy oder Willi Wltschek, reichte vom „Haus des Wissens“ über die „Energiewende Regional“, „Wasser – Lebensquelle für alle“ „Kultur vernetzen“, Kleinstkinderbetreuung“ bis zu „Plattform und Vermarktung für LebensmittelproduzentInnen“. Vorgeschlagen wurde unter anderem weiters ein „Repair-Café“.

Projektideen werden auf Schiene gebracht

In der Steuerungsgruppe, bestehend aus den Bürgermeistern der Region, werden im nächsten Schritt die vielen Ideen diskutiert und Pioniergruppen ausgewählt. „Die ersten könnten sich noch vor Ende des Sommers treffen und ihre Projektideen auf Schiene bringen“, so Philip Krassnitzer vom Raumplanungsbüro stadtland.

Zu Wort gekommen sind ebenfalls die Jugendlichen. Aus Workshops in der HLW Türnitz sowie im BG/BRG Lilienfeld entstand der Film „Zukunft Traisen-Gölsental träumen“. Darin schildern die Schüler ihre Vorstellungen vom privaten und gesellschaftlichen Leben im Jahr 2030 hierzulande.