Lilienfeld war am Donnerstag Schauplatz der ersten beiden Pionierkreise der Regionalen Agenda21 Traisen-Gölsental. Im Gemeindeamt trafen sich interessierte Einwohner der Region, welche sich zu den Themen „Energiewende Regional“ und „Kultur Regional“ einbringen wollten.

Bei den sehr intensiven Arbeiten, welche volle drei Stunden in Anspruch nahmen, konnten in beiden Pionierkreisen Visionen und Ziele als Grundlage für die zukünftige Strategie der Region formuliert werden. Auch bereits sehr konkrete Pläne für zum Beispiel eine Vernetzung und Vermarktung der Kulturanbieter und Kulturangebote unter einem Dach wurden ausgearbeitet. Für beide Pionierkreise wurden Folgetermine zur Weiterarbeit an den besprochenen Maßnahmen vereinbart.

„Es ist beeindruckend, wie intensiv und konstruktiv die Arbeiten in den Pionierkreisen erfolgt sind. Mit den Ergebnissen kann gut weitergearbeitet werden. Besonders schön sind die bereits sehr konkreten Vorstellungen, welche die bereits erfolgten Arbeiten in der Kleinregion sehr gut ergänzen“, weiß der Obmann der Kleinregion, Bürgermeister Alois Kaiser.