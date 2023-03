Werkzeuge im Wert von 20.000 Euro gestohlen: Dieb geständig

Am Landesgericht St. Pölten musste sich ein Rumäne wegen schwerem gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls in mehreren Angriffen verantworten. Im Kleingartenverein Föhrenwald in Traisen und im Kleingartenverein Kalvarienberg in Graz stahl er im Jahr 2019 Werkzeug im Wert von insgesamt zirka 20.000 Euro. Bei einigen der Angriffe war er dafür in die Gartenhäuser eingebrochen. Die Werkzeuge hat er danach verkauft.

Der 37-jährige war in Deutschland bereits einschlägig vorbestraft, wo er eine Haftstrafe absitzen musste. Im Februar 2023 nahm ihn die österreichische Polizei fest.

Der Angeklagte gesteht die Vergehen bereits am Beginn der Verhandlung und beteuert, dass es im leid täte, er hätte einen Fehler gemacht. Die Schadensersatzforderungen der Privatbeteiligten, deren Werkzeug er gestohlen hatte, erkennt er an.

Schließlich verurteilt ihn der Richter zu einer zusätzlichen Haftstrafe von einem Monat (rechtskräftig). Somit verlängert er die in Deutschland ausgesprochene Haftstrafe auf insgesamt zwei Jahre und zwei Monate. Da die noch nicht in Untersuchungshaft abgesessene Teilstrafe bedingt ausgestellt wurde, durfte der Verurteilte nach der Verhandlung nach Hause gehen.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.