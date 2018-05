„In mir ist ein tiefes Verständnis für die Menschen im Dorf entstanden. Ihre Sorgen sind auch meine geworden“, sagt Günter Hainzl, Obmann der Leprahilfe Senegal.

Jetzt zieht sich der Traisner zurück – 22 Jahre, nachdem ihm die Leitung übertragen worden war. Gegründet wurde der humanitäre Verein, der sich um Leprakranke im Lepradorf M’Balling kümmert, in den 80er-Jahren von der Niederösterreicherin Hedy Wogowitsch. „Anfangs lag der Schwerpunkt der Hilfsmaßnahmen bei der Ernährung und medizinischen Versorgung. In einer Küche werden rund 200 schwer behinderte Personen täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgt. Ich wusste nicht, was mich erwartet und wurde von den Problemen förmlich überrollt“ , berichtet der 72-Jährige.

„Meine Nerven waren den ständig wachsenden Anforderungen nicht mehr gewachsen.“ Günter Hainzl, Obmann der Leprahilfe Senegal

Das Lepradorf lebte jahrzehntelang vom Fischfang im Atlantik. Durch unkontrollierten Fang der internationalen Fangflotten konnte das Meer die Menschen nicht mehr ernähren. Arbeitsplätze in Industrie und Gewerbe gab es nicht. Landwirtschaft ist in der Sahelzone nur beschränkt möglich – vor allem setzt es Landbesitz voraus. Die Brunnen sind in Meeresnähe oft sehr salzhaltig und erlauben keine intensive Nutzung. Ein Problem stellen die Exporte der EU-Überproduktion dar. Die Preise werden auf ein Niveau gedrückt, die eine eigene Landwirtschaft unmöglich machen.

Markus Moosmann wird Günter Hainzls Arbeit für Leprakranke fortführen. | MEDIArt | Andreas Uher

„Die medizinischen Ausgaben stiegen im Laufe der Zeit kontinuierlich an. Einerseits nahm die Zahl der Dorfbewohner zu, anderseits stehen auch im Senegal moderne medizinische Einrichtungen zur Verfügung. Eine Krankenversicherung wäre ohne regelmäßiges Einkommen unbezahlbar“, weiß er. Jahrelang ging die Zahl der Leprakranken zurück und es schien, als könnte diese Krankheit besiegt werden, die seit Jahrtausenden die Menschen so schrecklich entstellt und tötet.

In den vergangenen Jahren traten aber neue Krankheitsfälle auf. „Allein im letzten Schuljahr wurde bei sechs Kindern Lepra diagnostiziert“, schildert Hainzl, auch, „dass im Laufe der Zeit, die Hilfsmaßnahmen auf andere Gebiete erweitert wurden“. Und: „Wir bezahlten Schulgeld und errichteten Klassenzimmer. Zusammen mit der befreundeten Hilfsorganisation ,Wissen macht stark‘ bauten wir ein College. Für Studenten bezahlten wir die Studiengebühren und Studentenwohnungen in Dakar. Zudem haben wir Stroh- und Lehmhütten im Dorf und in einem Stadtteil der benachbarten Stadt Mbour durch Betonziegelhäuser ersetzt – mehr als 250 Häuser!“

Stark unterstützt wird er dabei von seiner Gattin Natalie Moosmann. | MEDIArt | Andreas Uher

In den letzten drei Jahren wurden ein Krankenhaus und eine Geburtenklinik errichtet. In einer vereinseigenen Lehrwerkstätte werden derzeit 31 Mädchen zu Schneiderinnen ausgebildet. „Nach erfolgreichem Abschluss bekommen sie eine elektrische Nähmaschine. Auch Maurer und Fliesenleger werden ausgebildet. Hier erlangen sie zwar keinen Facharbeiterbrief, aber sie erlernen das Handwerk“, erklärt er. Mit fortschreitendem Alter wurden ihm aber seine physischen Grenzen bewusst.

„Meine Nerven waren den ständig wachsenden Anforderungen nicht mehr gewachsen“, begründet Hainzl seinen Rückzug. Seit einigen Jahren hat er vergeblich engagierte Menschen gesucht, die sein Lebenswerk fortführen könnten. Jetzt sind Natalie und Markus Moosmann aus Vorarlberg bereit, das Hilfsprojekt zu übernehmen. Sie haben schon seit Jahren mit der Leprahilfe zusammengearbeitet und Schulgeld bezahlt. Darüber hinaus finanzierten sie den Bau von 20 Schulklassen. Derzeit wird der Neubau des Kindergartens bezahlt. „Ich lege mit großer Erleichterung die ,Leprahilfe Senegal‘ in ihre Hände“, schließt Hainzl.