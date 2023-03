Auslandspraktikum in Tansania: Medizin nur mit dem Nötigsten

Nach seinem Zivildienst blieb er dem Roten Kreuz Hainfeld als ehrenamtlicher Mitarbeiter treu. Nun ist Michael Oysmüller, neben seinem Studium der Gesundheits- und Krankenpflege, dort beruflich als Sanitäter tätig. Im Ausland setzt er sich für bessere medizinische Versorgung ein. Über die Organisation „Volunteers Africa Heart’s Desire“ reiste er nach Tansania, in die Stadt Usa-River, um dort sein neuntes Berufspraktikum zu absolvieren.

In Usa-River bekam Oysmüller vor Augen geführt, mit wie wenig medizinischen Materialen die Menschen auskommen müssen. Foto: privat

„Unsere Hauptaufgabe ist, in den beiden Krankenhäusern in der Stadt als Pflegekräfte zu arbeiten“, berichtet er. Der 25-Jährige ist dort gemeinsam mit fünf anderen Studierenden der Fachhochschule St. Pölten und einigen Freiwilligen aus anderen Ländern. Sie wohnen in einem „Hostel“, welches von der Organisation betrieben wird. Neben der Arbeit im Krankenhaus überbringen Oysmüller und seine Mitreisenden Spenden in die umliegenden Dörfer.

Bereits vor ihrer Abreise haben die Studierenden begonnen, Geld dafür über die Plattform „GoFundMe“ zu sammeln. „Damit haben wir vor Ort Lebensmittel wie Reis, Mais, Bohnen und Salz gekauft und den Menschen in den Dörfern übergeben“, sagt Oysmüller. Aus Österreich haben die Studierenden auch Kleidung mitgebracht und in Tansania verschenkt, vor allem Baby- und Kindersachen sind für die Menschen dort eine große Unterstützung.

Medizin hier und in Tansania

Die Arbeitsrealität als Pflegekraft ist in Tansania anders, als Oysmüller es aus Österreich gewohnt ist. Beispielsweise ist der Aufgabenbereich breiter: „Die Arbeit von Pflegekräften und Hebammen ist dort nicht getrennt. Es ist ganz normal, dass Pfleger bei Geburten die Verantwortung übernehmen“, berichtet der Student. Schockierend findet er das dortige fehlende Sozialsystem. Denn die medizinische Versorgung wird von den Patienten selbst bezahlt. „Es gibt eine Preisliste, es wird immer nachgeschaut, wie viel die Behandlungen kosten“, sagt Oysmüller. Personen, die sich die Behandlungen nicht leisten können, kommen laut ihm gar nicht erst ins Spital.

Es sei beeindruckend, mit wie wenig Ressourcen die Menschen in Usa-River auskommen. Medikamente, Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel – damit richtig zu haushalten, sei oberste Priorität. „Stromausfälle stehen dort an der Tagesordnung. Fließendes Wasser ist dafür nicht selbstverständlich. Trotzdem herrscht große Dankbarkeit, für alles, was da ist“, sagt Oysmüller.

Andere Lebensrealitäten kennenlernen

Beim Besuch eines Maasai-Dorfes machte Oysmüller eine ihn berührende Begegnung: „Wir haben eine ältere Frau gesehen, die getrauert hat. Wir haben gefragt, warum, und unser Begleiter hat erklärt, sie trauert um ihren Sohn“, sagt der Student. Der Sohn sei bei einem Autounfall am Weg zum Markt verunglückt – ein Weg, der ohnehin einen Fußmarsch von zwölf Stunden bedeutete. „Wir haben dann gemeinsam gebetet. Erst auf ihre Weise, dann haben wir gemeinsam noch ein ,Vaterunser‘ gesungen“, berichtet Oysmüller. Auf die Frage, woran es in dem Land am meisten mangelt, gibt es für den Traisner eine eindeutige Antwort: Geld. Vor allem die Infrastruktur vor Ort müsse ausgebaut werden.

In diesem Krankenhaus in Usa-River, Tansania, arbeitet Michael Oysmüller im Rahmen seines Berufspraktikums als Pflegekraft. Foto: Foto privat

In dem Krankenhaus, in welchem er arbeitet, gäbe es beispielsweise eine neu gebaute Notaufnahme. Diese sei durch Spenden finanziert worden. Dennoch ist die Station nicht in Betrieb: Für die Einrichtung mit medizinischen Geräten hätte das Geld nicht gereicht.

Bis Ende März ist Oysmüller noch in Usa-River. Er plant, nach dem Studium wieder bei Projekten in Entwicklungsländern mitzuhelfen. Die Zeit in Tansania hätte ihm bereits jetzt die Augen geöffnet: „Es wird einem einfach bewusst, wie verschwenderisch wir zu Hause mit den Ressourcen umgehen“, betont der Student.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.