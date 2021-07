Dass der Traisentalradweg in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat, sieht man an der hohen Frequenz der Radfahrer, meint Otschef Herbert Thumpser. Nun hielt eine Gruppe aus dem oberösterreichischen Saxen, von Mariazell kommend, in Traisen, um sich auf die Spuren von Rupert Hollaus zu begeben.

Thumpser erzählte über den einzigartigen Weltmeister aus Traisen und verwies auf die Plätze und Gebäude, die nach ihm benannt wurden oder mit ihm in Verbindung gebracht werden. Auch das Hollaus-Grab besuchten die Gäste. „Wir sind mit dem Motorradvirus infiziert und es war für uns klar, in der Heimstätte des einzigen österreichischen 125ccm-Weltmeisters Halt zu machen. Dass wir noch eine Führung erhielten, war das Sahnehäubchen“, sagt Karl Buchmayr vom Freizeitklub Saxen. Thumpser freut sich indes, dass immer mehr den Weg nach Traisen finden, um in die ereignisreiche Geschichte des Weltmeisters einzutauchen.