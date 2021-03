„So schnell geht‘s“, schmunzelt Herbert Thumpser. Am Sonntag feierte der Traisner Bürgermeister seinen Sechziger. Im NÖN-Gespräch blickt er auf sein Privat- wie Berufsleben zurück.

NÖN : 60 Jahre – ein Grund für Sie zu feiern?

Herbert Thumpser: Natürlich. Ich blicke voller Zufriedenheit und Dankbarkeit zurück. Ich hatte das Privileg, ein bislang gesundes und glückliches Leben führen zu dürfen und hoffe, dass dies auch so bleibt.

Wenn Sie sich an Ihre Kindheit erinnern – was war für Sie besonders prägend?

Ich bin ein stolzer, waschechter Scheibmühler. Da mein Vater schon damals geschäftsführender SPÖ-Gemeinderat für Finanzen war, bin ich von klein auf sozialisiert. Der sozialistische Gedanke wurde in meiner Familie gelebt und hat mich maßgeblich geprägt.

Wie darf man sich das Leben des Herbert Thumpser in Scheibmühl in den Sechzigern und Anfang der 70er-Jahre vorstellen?

Wie ich klein war, hatten wir nur ein Plumpsklo und kein Fließwasser im Haus. Wasser wurde am Ofen heiß gemacht. Wir hatten Freiheiten als Kinder, die heute zum Teil unvorstellbar wären. Fischen mit Steckerln und Schnürl in der Traisen – meistens fingen wir sowieso nichts – gehörte da ebenso dazu, wie ein Lagerfeuer irgendwo anzuheizen und Erdäpfel zu braten oder ein Haus aus irgendwo abgeschnittenen Stämmen zu bauen. Es war eine bescheidene, aber unbeschwerte Kindheit. Wenn jemand im Grätzl Jeans trug, war das eine Sensation, ebenso als das Vierteltelefon Einzug fand.

1977 erfolgte Ihr Einstieg in die Partei. War von nun an alles anders?

Ja, natürlich. Damals legte ich den Grundstein für meine weitere berufliche Karriere, aber auch mein Privatleben. Ich war Mitbegründer und Obmann der Sozialistischen Jugend im Ort, dann Bezirks- und Landesobmann. Als die Jungen plötzlich ,Sie‘ zu mir sagten, wusste ich, dass es Zeit war, mich anderen Aufgaben zu widmen. Ich war dann Landessekretär der Kinderfreunde. Über die Partei lernte ich auch meine Gattin Monika kennen. Das war eine typische SJ-Partei-Hochzeit. Das brachte viele Vorteile, weil mehr Verständnis gegeben ist, wenn der Gatte abends oft auf Parteiveranstaltungen ist.

Sie lebten ja eine Zeit in Wien. Was führte Sie nach Traisen zurück?

Die Familienplanung. 1989 kam Sohn Sebastian zur Welt, 1991 begannen wir in Scheibmühl Haus zu bauen und sind geblieben – eine richtige Entscheidung.

Sie sind der längst dienende Traisner Bürgermeister. Was ist Ihr Motto? Einmal Bürgermeister immer Bürgermeister?

Der Bürgermeister war bei mir gar nicht geplant. Das hat sich spontan ergeben — nach dem tragischen Tod meines Vorgängers Alfred Krickl. Er wurde eigentlich als Nachfolger von Erich Kalteis aufgebaut. Heute bin ich aber stolz, seit 1995 durchgehend dieses Amt ausüben zu dürfen.

Heute sind Sie „nur“ noch Bürgermeister und haben alle anderen politischen Funktionen niedergelegt. Ein richtiger Schritt aus heutiger Sicht?

Auf jeden Fall. Ich war Bundesrat und im Landtag mit einer Unterbrechung. Ich war innerparteilich immer kritisch und habe viele Dinge anders gesehen. Als es Tendenzen gab, die Landespartei anders zu strukturieren und als ich beim CETA-Volksbegehren, das ich bis heute mit unfassbaren 563.000 Unterschriften unumstritten als meinen größten politischen Erfolg sehe, zu wenig Unterstützung bekam, habe ich Konsequenzen gezogen.

Heute widmen Sie sich voller Enthusiasmus der Aufarbeitung des historischen Motorrad-Rennsports. Eine Aufgabe der kommenden Jahre?

Auf jeden Fall. Es tut mir leid, dass ich erst so spät damit begonnen habe. Im Zuge der Recherchen für meine Bücher habe ich tolle Menschen kennengelernt und neue Freundschaften geschlossen. Das möchte ich nicht missen.