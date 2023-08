„Arbeit über Generationen darf nicht vernichtet werden“

Die Bauernbundortsgruppen Traisen und St. Veit sowie Hainfeld und Rohrbach luden zu den traditionellen Hofgesprächen. Die Mitgliedertreffen sorgten für Geselligkeit und interessante Diskussionen rund um die heimische Landwirtschaft. Gastreferent in Traisen / St. Veit war Alexander Bernhuber, Mitglied des Europäischen Parlaments. Am Rohrbacher „Stoiberhof“ bei Roswitha und Johann Kahrer konnten indes Erfahrungen mit Jugendlandeskammerrat Harald Hochedlinger und mit Bezirksbauernkammerobmann Rudolf Buchner ausgetauscht werden.

Mehr Versorgungssicherheit und Fairness

Neben einem klaren „Nein“ zum MERCOSUR-Abkommen und gegen unnötige, umweltschädliche Importe von Lebensmitteln setzt der NÖ Bauernbund ein unmissverständliches Zeichen für mehr Versorgungssicherheit und Fairness für die heimischen bäuerlichen Familienbetriebe, beispielsweise durch eine klare Absage zu Vermögens- und Eigentumssteuern.

Dazu sagt Bernhuber: „Die Arbeit über Generationen darf nicht durch Eigentumssteuern vernichtet werden. Wir sind für die Leistungsträger im Land da, unsere Bäuerinnen und Bauern stehen hier sogar an der Spitze was die Leistung betrifft, und gerade diese dürfen nicht weiter belastet werden.“

Auch Bezirksbauernkammerobmann Rudolf Buchner und Ortsbauernratsobmann Franz Zöchling, die mit ihren Ortsgruppen das Gespräch am Hof der Familie Berger organisiert haben, sind von der Relevanz der Hofgespräche und der örtlichen Bauernschaft überzeugt: „Wir Bauern sorgen nicht nur für das tägliche Essen und eine schöne Landschaft, wir sind es auch, die für Wertschöpfung und Arbeitsplätze am Land sorgen. Zusätzlich sind es oft unsere Bäuerinnen und Bauern, die in den Vereinen und im Ehrenamt vor Ort anpacken.“

Alexander Bernhuber wünschte den Ortsgruppen viel Erfolg bei den anstehenden Projekten. „Der Bauernbund ist der Bund, der vor Ort für die Menschen da ist, der Bund, der zuhört und der Bund, der anpackt. Diesen Zusammenhalt leben, diese Gemeinschaft schätzen wir. Genau das fordern und fördern wir mit unserem fünf Punkte Forderungsprogramm, nur wenn man unsere Bäuerinnen und Bauern arbeiten lässt, können sie auch in Zukunft für beste Lebensmittel und für Versorgungssicherheit in Österreich sorgen“, so Bernhuber.

Der Rohrbacher Ortsbauernratsobmann Thomas Rosenbaum konnten beim Hofgespräch der Familie Roswitha und Johann Kahrer in Prünst 1 neben Landeskammerrat Hochedlinger und Bezirksbauernkammerobmann Rudolf Buchner auch Landeskammerrat Daniel Heindl, Ortsbauernrat Helmut Schmölz aus Hainfeld, Rohrbachs Gemeindebäuerin Maria Kaiblinger und Bürgermeister Karl Bader begrüßen. „Wir Bauern sind täglich im Einsatz für die Lebensmittelversorgung im Land. Jedes Kind in Niederösterreich soll daher mindestens einmal auf einem Bauernhof gewesen sein“, waren sich die Funktionäre am „Stoiberhof“ einig.

Bei den Rohrbacher Hofgesprächen wurde auch die Plattform „Ja zu Nah“ präsentiert: die regionale Vielfalt mit dem digitalen Marktplatz. „Mit ,ja zu Nah' erschließen wir für unsere Landwirte neue, langfristige Absatzmöglichkeiten mit mehr Wertschöpfung“, wie Buchner erklärte. „Wir ermöglichen es beispielsweise Küchenleitern, mit wenig Klicks auf eine regionale und saisonale Produktvielfalt zugreifen zu können. ,Ja zu Nah'“ übernimmt die gebündelte Bestellung, den Transport der Lebensmittel zur Großküche und die Abrechnung“, so Buchner. Mehr dazu finden Interessierte übrigens unter www.jazunah.at

Beim geselligen Teil gratulierten die Teilnehmer Peter Scheibenreiter aus Hainfeld zum großen Erfolg beim Sensenmähenwettbewerb. Wie die NÖN in der Vorwoche berichtete, erreichte Scheibenreiter den großartigen 6. Platz bei der Mäh-Europameisterschaft im Sensenmähen in Slowenien.