Erich Heider ist in Rohrbach am 31. Oktober 1929 geboren. Er wuchs zuerst in Altlengbach und später in Rainfeld auf. Nach dem Besuch von Volksschule Rainfeld und Hauptschule Hainfeld begann er die Staatsgewerbeschule in Mödling. Er erlebte die Wirren des Zweiten Weltkriegs mit, musste auf Wunsch seines Großvaters die Staatsgewerbeschule abbrechen und eine Schlosserlehre machen. Erich Heider trat 1955 bei der Voestalpine ein, legte die Meisterprüfung ab.

Er war ab 1965 als Traisner SPÖ-Gemeinderat und ab 1966 als Angestelltenbetriebsrat aktiv. 1966 wurde er auch zum Parteiobmann der SPÖ gewählt. Diese Funktion hatte er bis 1986 inne. Ab 1972 war er Betriebsratsobmann bis zu seiner Pensionierung 1987. 1983 bis 2000 fungierte er als Vizebürgermeister. Beim Pensionistenverband war er seit 1989 Ortsobmann, ab 1995 Bezirksvorsitzender. 2005 wurde er mit dem Ehrenring der Gemeinde geehrt.