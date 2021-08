Gernot Kurt Melichar wuchs in Traisen auf, wo er auch die Volks- und Hauptschule besuchte. Mit 14 Jahren begann er bei der Voest eine Lehre, die er als Betriebsschlosser und Universalschweißer absolvierte. Sehr bald wechselte er ins Labor, wo er bis zuletzt als Werkstoffprüfer arbeitete. Gernot Melichar war sehr vielseitig interessiert, besonders die Physik und Astronomie hatten es ihm angetan. Er liebte alle Arten von Musik, er war begeisterter Leser, liebte gute Filme und interessante Reisen. Seine großartige Kreativität zeigte sich in seinem Zeichentalent. Noch in seinen letzten Lebenswochen inspirierte ihn das Lesen zu großartigen Zeichnungen von Karl-May-Figuren.

Aufgrund seiner professionellen Fähigkeiten im Umgang mit dem Computer, war es ihm ein Leichtes, Homepages zu erstellen – zum Beispiel die der Naturfreunde Lilienfeld, deren Mitglied er seit Jugendtagen war und die er auch als Schriftführer unterstützte. In seiner Freizeit setzte sich Gernot Melichar als bekennender evangelischer Christ für die Evangelische Kirche ein. Seit 2014 war er Mitglied des Presbyteriums, des Leitungsgremiums der Evangelischen Gemeinde St. Aegyd/Traisen. In dieser Funktion war er für die Öffentlichkeitsarbeit und der Erstellung der Homepage verantwortlich. Unermüdlich war er bei allen Veranstaltungen für seine Gemeinde im Einsatz.

Gernot Melichar verstarb nach zweijähriger, geduldig ertragener Krankheit am 27. Juli zu Hause im Kreise seiner Familie. „Seine Weltoffenheit, seine Toleranz anderen Meinungen gegenüber und sein Einsatz für die Menschen verschiedener Lebensbereiche werden sehr fehlen“, heißt es seitens der Spitze der Evangelischen Gemeinde St. Aegyd/Traisen.

Der Trauergottesdienst für den Verstorbenen ist am 5. August um 14.30 Uhr in der Evangelischen Kirche Traisen.